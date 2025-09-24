Ενώ η εκκίνηση την περασμένη Τετάρτη ενός νέου κύκλου νομισματικής χαλάρωσης από τη Fed στηρίζει ιστορικά τις μετοχές οι οποίες υπεραποδίδουν των ομολόγων, συνολικά 196 fund managers θεσμικών χαρτοφυλακίων σε έρευνα της Bank of America διατηρούν «αυξημένες θέσεις» στις χρηματιστηριακές αγορές, παρά το γεγονός ότι το 58% των επαγγελματιών της αγοράς θεωρεί ότι βρίσκονται σε υπερτιμημένα επίπεδα.

Την ίδια ώρα, με τα ασφάλιστρα κινδύνου έναντι χρεοκοπίας στην ευρωζώνη να έχουν συγκλίνει, καθώς η άλλοτε αδύναμη «περιφέρεια» υπεραποδίδει των χωρών του «πυρήνα», οι επενδυτές τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία της Ν. Ευρώπης στηρίζοντας έτσι και τα ελληνικά ομόλογα αλλά και το Χρηματιστήριο της Αθήνας, που σημειώνει εφέτος τη δεύτερη καλύτερη επίδοση παγκοσμίως.

Ανοδική κίνηση

«Αυξημένες θέσεις» στις μετοχές και τα ομόλογα του ευρωπαϊκού Νότου, δηλαδή και της Ελλάδας έναντι των ισχυρών χωρών του πυρήνα της ευρωζώνης, συστήνει π.χ. η Societe Generale, εκτιμώντας πως η ανοδική τους κίνηση θα συνεχιστεί, καθώς ο οικονομικός κύκλος στη Ν. Ευρώπη είναι πολύ ισχυρότερος σε σχέση π.χ. με τη Γερμανία και τη Γαλλία, αφού εάν εξαιρεθούν τα σκαμπανεβάσματα της πανδημίας, οι οικονομίες τους υπεραποδίδουν έχοντας ωφεληθεί σημαντικά και από την άνοδο της τουριστικής βιομηχανίας, με παράλληλη σταθεροποίηση (και μεγάλη μείωση στην περίπτωση της Ελλάδας) των χρεών τους.

Ενώ η Γαλλία, απόρροια και του πολιτικού αδιεξόδου, συνεχίζει να αντιμετωπίζει υψηλά ελλείμματα, και η Γερμανία αναμένεται να εμφανίσει έλλειμμα 3%-4% έως το 2026, οι περισσότερες χώρες της περιφέρειας έχουν πλέον πρωτογενή (αν όχι δημοσιονομικά) πλεονάσματα.

Αυτό επιτρέπει στα χρέη να σταθεροποιούνται ως ποσοστό του ΑΕΠ ή ακόμα και να μειώνονται, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, που το χρέος ως προς το ΑΕΠ από 163,9% το 2023 αναμένεται να φθάσει στο 146,6% το 2025 και στο 140,6% το 2026, περίπου στα επίπεδα της Ιταλίας (138,2%) το ίδιο διάστημα.

Στην περιφέρεια

Παράλληλα, οι θετικές προοπτικές των χρηματιστηρίων της περιφέρειας ενισχύονται και από τη σύσταση της Societe για τοποθετήσεις σε ευρωπαϊκές μετοχές μικρότερης κεφαλαιοποίησης που βρίσκονται περισσότερο στην περιφέρεια, καθώς τα blue chips της Ευρώπης βρίσκονται κυρίως στη Γερμανία και τη Γαλλία, αφού λειτουργούν και ως φυσική προστασία έναντι του εμπορικού πολέμου, δεδομένης της μικρότερης έκθεσή τους στις ΗΠΑ. «Αυξημένες θέσεις» στα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία συστήνει και η JP Morgan, που επιλέγει από την ευρωζώνη τα ισπανικά και τα ελληνικά ομόλογα έναντι των γαλλικών και των ιταλικών.

Τη σύστασή της για «αυξημένες θέσεις» σε τοποθετήσεις υψηλού ρίσκου διατηρεί στη στρατηγική της για το 4ο τρίμηνο του 2025 η BlackRock, θεωρώντας πως μια εξασθένηση της αγοράς εργασίας θα διατηρήσει τον πληθωρισμό στον τομέα των υπηρεσιών σε χαμηλά επίπεδα, επιτρέποντας στη Fed να συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων χωρίς να τροφοδοτούνται φόβοι σχετικά με την ανεξαρτησία της, κάτι που θα μειώσει και τις πιέσεις στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων.

Θετικοί («ταύροι» /bullish) για τις αγορές εμφανίζονται συνολικά 196 fund managers θεσμικών χαρτοφυλακίων, στην έρευνα του Σεπτεμβρίου της Bank of America, διατηρώντας τις «αυξημένες θέσεις» τους σε μετοχές σε υψηλά 7μήνου, παρά το γεγονός πως το 58% των επαγγελματιών της αγοράς θεωρεί ότι (οι μετοχές) βρίσκονται σε υπερτιμημένα επίπεδα. Η αισιοδοξία τους για την παγκόσμια ανάπτυξη αυξήθηκε, τροφοδοτούμενη από τις προσδοκίες για τον νέο κύκλο νομισματικής χαλάρωσης από τη Fed και την υποχώρηση της ανησυχίας για τον εμπορικό πόλεμο.

Η πλειονότητα των επαγγελματιών της αγοράς «βλέπουν» τρεις με τέσσερις μειώσεις από τη Fed, με το 67% των διαχειριστών να αναμένει ομαλή προσγείωση των οικονομιών, έναντι του 18% που δεν «βλέπει» καθόλου προσγείωση και του 10% που αναμένει «απότομη προσγείωση». Το κακό σενάριο ενός «υφεσιακού εμπορικού πολέμου» «ψηφίζεται» πλέον μόνο από το 12% (από 80% τον Απρίλιο) των διαχειριστών, ενώ οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν, με ένα καθαρό 24% να αναμένει υψηλότερο παγκόσμιο ΔΤΚ το επόμενο έτος.

Τα επίπεδα των μετρητών στα χαρτοφυλάκιά τους κινούνται στο 3,9% για τρίτο συνεχόμενο μήνα, με την έρευνα να σημειώνει ότι «το σήμα «πώλησης» με βάση το μοντέλο της BofA Global FMS ενεργοποιήθηκε τον Ιούλιο, όταν τα μετρητά μειώθηκαν από 4,2% σε 3,9% των χαρτοφυλακίων. Οι επαγγελματίες των αγορών «βλέπουν» τώρα ως μεγαλύτερους κινδύνους το επόμενο 12μηνο για τις αγορές και τις οικονομίες ένα «2ο κύμα πληθωρισμού» (26% των ερωτηθέντων), την πιθανότητα «η Fed να χάσει την ανεξαρτησία της παράλληλα με τη διολίσθηση του δολαρίου» (24%) και μία «άτακτη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων» (22%).

Οι τρεις «πιο πολυσύχναστες» συναλλαγές ήταν για το 42% οι ανοδικές (long) θέσεις στους τεχνολογικούς κολοσσούς («Magnificent 7») καθώς και στον χρυσό (25%) και οι πτωτικές (short) θέσεις στο δολάριο (14%).

Οι διαχειριστές

Συνολικά 196 διαχειριστές με υπό διαχείριση 490 δισ. δολ. συμμετείχαν στην έρευνα, με 165 επαγγελματίες με υπό διαχείριση 426 δισ. δολ. να απαντούν στις ερωτήσεις για το παγκόσμιο επενδυτικό τοπίο και 101 διαχειριστές με υπό διαχείριση 207 δισ. δολ. για το επενδυτικό σκηνικό στις επιμέρους περιοχές.

Η μείωση του πιστωτικού κινδύνου στην περιφέρεια επιτρέπει στους οίκους αξιολόγησης να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους, ενώ τα spreads των ομολόγων υποχωρούν περαιτέρω. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου έναντι χρεοκοπίας (CDS) που ήταν στο ζενίθ για τις ευάλωτες χώρες κατά τα χρόνια της κρίσης χρέους σήμερα έχουν συγκλίνει.

Οι αγορές, μπορεί π.χ. οι οίκοι να έχουν υποβαθμίσει την αξιολόγηση της Γαλλίας αναβαθμίζοντας αυτές της Ισπανίας και Πορτογαλίας και ενδεχομένως οσονούπω και της Ιταλίας, διατηρούν ωστόσο τα spreads σε χαμηλά επίπεδα. Το πρόβλημα της Γαλλίας θεωρείται εξάλλου πως είναι πολιτικό και όχι οικονομικό, ειδικά εάν παρατηρεί κανείς το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της.

Το σενάριο-ταμπού

Καθώς στην ευρωζώνη το 10ετές ασφάλιστρο του ιταλικού χρέους έναντι του γαλλικού έχει σχεδόν εξαφανιστεί και η Ισπανία (προσφάτως και η Ελλάδα) έχει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τη Γαλλία εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, ενώ το ασφάλιστρο κινδύνου της Ισπανίας έναντι της Γερμανίας είναι το χαμηλότερο εδώ και σχεδόν 17 χρόνια και της Ιταλίας βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν πως η σύγκλιση αυτή θα μπορούσε να αναθερμάνει και το σενάριο-ταμπού του κοινού δανεισμού μέσω ευρωομολόγων.

Συνολικά, με βάση ιστορικά στοιχεία, η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed έχει αποδειχθεί ούριος άνεμος για τις παγκόσμιες μετοχές, εφόσον βέβαια οι μειώσεις επιτοκίων έρχονται με τις οικονομίες να σημειώνουν «ομαλή προσγείωση» αποφεύγοντας την ύφεση.

Η αγορά φαίνεται να ελπίζει ήδη ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και σήμερα, καθώς ιστορικά σε τέτοιες περιπτώσεις οι μετοχές σημειώνουν κέρδη 15% σε μέσα επίπεδα. Οι σημερινές υψηλές αποτιμήσεις ωστόσο ενδεχομένως να περιορίσουν το εύρος της ανόδου, αν και παρόμοιες συνθήκες στα μέσα της δεκαετίας του 1990 δεν εμπόδισαν μια περίοδο ισχυρής απόδοσης των μετοχών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η πορεία της Fed θα συνεχίσει να καθορίζει τις εξελίξεις στις αγορές τους επόμενους μήνες.

Ποιοι κερδίζουν από τη μείωση των επιτοκίων της Fed

Υπεραποδόσεις

Ιστορικά, όταν η Fed μειώνει επιτόκια (αναμένει νέες μειώσεις συνολικά κατά 0,75% ως το α΄ τρίμηνο του 2026) χωρίς να ακολουθεί ύφεση, οι χρηματιστηριακοί δείκτες σημειώνουν σε μέσα επίπεδα άνοδο 17% το επόμενο 12μηνο, σημειώνει η UBS, παρατηρώντας πως σε αντίθεση με το παρελθόν, οι ΗΠΑ δεν εμφανίζουν σήμερα κλασικά «σημάδια» ύφεσης. Ο στόχος της τράπεζας για τον παγκόσμιο δείκτη μετοχών MSCI AC World παραμένει στις 1.020 μονάδες μέχρι τα τέλη του 2026, δίδοντας ωστόσο πιθανότητες 35% οι μετοχές να οδηγηθούν τον επόμενο χρόνο σε επίπεδα «φούσκας».

Επίσης προχώρησε σε αναβάθμιση της τιμής στόχου (στις 600 μονάδες για το τέλος του 2025 και στις 650 μονάδες για το τέλος του 2026), για τον ευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600, «βλέποντας» περιθώρια ανόδου 8% έως τα τέλη του έτους και περαιτέρω άνοδο 8% το 2026, με τις συνολικές αποδόσεις να αυξάνουν στο 11%, εάν συμπεριληφθούν και τα μερίσματα.

Οπως αναφέρει, κάθε φορά που η Fed ξεκινά μειώσεις επιτοκίων χωρίς ύφεση, οι τεχνολογικές μετοχές υπεραποδίδουν στο 75% των περιπτώσεων. Επίσης οι ευρωπαϊκές τράπεζες συνήθως υπεραποδίδουν όταν η Fed μειώνει επιτόκια, την ώρα μάλιστα που η ολοκλήρωση σχεδόν του κύκλου μείωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ στηρίζει τις αποτιμήσεις τους. Η μείωση των επιτοκίων θα αποδυναμώσει το δολάριο (πάνω από το 1,20 ως προς το ευρώ), αλλά και τον χρυσό που σημειώνει κέρδη 9% για κάθε πτώση κατά 10% του δολαρίου.

Οι αμυντικοί τομείς

Καλά τα πάνε και οι αναδυόμενες αγορές που παραδοσιακά υπεραποδίδουν σε τέτοιες συγκυρίες. Οι κυκλικοί κλάδοι πάντως, όπως η ενέργεια και η βιομηχανία, έχουν ήδη προεξοφλήσει την ανάκαμψη και οι αποτιμήσεις τους μοιάζουν «τσιμπημένες», ενώ πιο ασφαλείς επιλογές θεωρούνται οι αμυντικοί τομείς, όπως τα τρόφιμα, τα προϊόντα οικιακής χρήσης και οι τηλεπικοινωνίες.

Για τη Citigroup το σενάριο της «ήπιας προσγείωσης» των οικονομιών, υποστηριζόμενο από μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed, θα στηρίξει την περαιτέρω διεύρυνση των αποτιμήσεων των μετοχών (κυρίως των κυκλικών). Εναλλακτικά, τυχόν μεγαλύτερη οικονομική αδυναμία θα μπορούσε να στηρίξει μετοχές και κλάδους με αμυντικά χαρακτηριστικά.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί πως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σπάνιο φαινόμενο, καθώς η Fed, η σημαντικότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου, ξεκινά έναν νέο κύκλο μείωσης των επιτοκίων, ακριβώς τη στιγμή που πολλές άλλες κεντρικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και η ΕΚΤ, τον έχουν σχεδόν ολοκληρώσει ή βρίσκονται πολύ κοντά στο τέλος του, κάτι που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε αναταράξεις που σήμερα δεν μπορούν να αποτιμηθούν.

Τα στοιχεία