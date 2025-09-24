Στο υπουργείο Οικονομικών μετρούν και ξαναμετρούν την οικονομική επίδοση και απόδοση των φορολογικών μέτρων της Θεσσαλονίκης και μαζί βεβαίως την πολιτική τους επίδραση, η οποία προφανώς σε τούτους τους προεκλογικούς καιρούς μόνο αδιάφορη δεν είναι.

Υπερασπίζονται την επιλογή τους, θεωρούν ότι ήταν η καλύτερη λύση και συμβατή προς τις υποχρεώσεις των κανόνων του νέου δεσμευτικού ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

Υποστηρίζουν, όπως και ο Πρωθυπουργός στην έκτακτη δεύτερη μετά τη ΔΕΘ συνέντευξή του, ότι τα αποτελέσματα της μείωσης των συντελεστών της άμεσης φορολογίας, σε συνδυασμό με τις ξεχωριστές πρόνοιες για τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους μέχρι 30 ετών, θα φανούν στις καθαρές αμοιβές των εργαζομένων από την αρχή του 2026, όταν τα λογιστήρια θα τους εφαρμόσουν στην παρακράτηση του φόρου εισοδήματος.

Εκτιμούν δε ότι επειδή η μείωση των φόρων καλύπτει σχεδόν 4 εκατομμύρια φορολογουμένους ευθεία θα είναι η επίδρασή τους στην κατανάλωση και δι’ αυτής στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Aνασύνταξη

Παρά ταύτα δεν έχουν αυταπάτες. Η συγκεκριμένη επιλογή ήταν προτιμητέα από άλλες, όπως π.χ. η μείωση του ΦΠΑ και η απόδοση του 13ου μισθού στο Δημόσιο, αλλά προφανώς δεν αποτελεί πανάκεια για την οικονομική πρόοδο της χώρας και την ευημερία των πολιτών.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και ιδιαιτέρως ο στενός κύκλος του αρμόδιου υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη επιμένει ότι η ελληνική οικονομία, έπειτα μια από μακρά περίοδο εγκλωβισμού στα δεσμά της πολύχρονης οικονομικής κρίσης, έχει ανάγκη από άλματα εξωστρέφειας και παραγωγικής ανασύνταξης, τα μόνα ικανά, κατά την άποψή τους, να δημιουργήσουν συνθήκες σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Και δεν κρύβουν πως τέτοιες συνθήκες δεν μπορούν να εξασφαλιστούν χωρίς μαζικά κύματα εγχώριων και διεθνών επενδύσεων. Κάτι που προφανώς απαιτεί κινητοποίηση και προσέλκυση κεφαλαίων, κυρίως από την παγκόσμια αγορά, όπου πραγματικά περισσεύουν, αλλά για να έλθουν χρειάζεται να πεισθούν οι δυνητικοί επενδυτές για τις ευκαιρίες και τη βιωσιμότητά τους στον χρόνο.

Aποδόσεις

Περιττό να σημειωθεί ότι στους σημερινούς πληθωριστικούς καιρούς τα ισχυρά, απολύτως διεθνοποιημένα, επενδυτικά σχήματα, δεν συμβιβάζονται με χαμηλές αποδόσεις όπως συνέβαινε στα χρόνια του αποπληθωρισμού και των μηδενικών επιτοκίων, ιδιαιτέρως μετά τη μεγάλη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και μέχρι την πανδημία. Μετά το 2021, χρονιά έναρξης των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων, διεκδικούν ονομαστικές αποδόσεις τουλάχιστον της τάξεως του 7%-8%.

Με βάση τα παραπάνω, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θέτει πλέον ως κεντρική επιδίωξη για την επόμενη διετία και προετοιμάζει πολιτικές που θα ενίσχυαν την προσέλκυση επενδύσεων και διεθνών κεφαλαίων στην Ελλάδα και θα ευνοούσαν την επιτάχυνση του οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας.

Ο κ. Πιερρακάκης και οι στενότεροι των συνεργατών του ήδη δραστηριοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση και ενδεικτική των προσπαθειών τους προβάλλεται από τους ίδιους το πρόσφατο διεθνές συνέδριο που οργάνωσε το Υπερταμείο με τη συνδρομή της BlackRock, επ’ ευκαιρία της δημιουργίας του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών, το οποίο, κατά τις διακηρύξεις, θα έλθει να λειτουργήσει ως μοντέρνο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, εθνικό επενδυτικό ταμείο, που θα αξιοποιήσει τη δεσμευμένη από τους πιστωτές δημόσια περιουσία και θα αποτελέσει τη βάση για την επιδιωκόμενη ελληνική επενδυτική άνοιξη. Στο συγκεκριμένο συνέδριο εκπροσωπήθηκαν σαράντα διεθνείς επενδυτικοί σχηματισμοί που διαχειρίζονται περίπου 20 τρισ. δολάρια.

O μετασχηματισμός

Ουσιαστικά ο κ. Πιερρακάκης και οι συνεργάτες του προσβλέπουν στην προσέλκυση τέτοιων σχημάτων με ισχυρούς διαθέσιμους πόρους, με προφανή σκοπό να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για υποτιμημένα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Χαρακτηριστική επίσης προσπάθεια προς την αυτή κατεύθυνση θεωρούν την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext και σημειώνουν ότι τέτοια διεθνοποιημένα σχήματα μπορούν να συμβάλουν στον επιδιωκόμενο ελληνικό οικονομικό μετασχηματισμό.

Στην ίδια λογική εκθειάζουν την πρωτοβουλία της ΔΕΗ να κατασκευάσει ένα ευρωπαϊκών προδιαγραφών Data Center στη Δυτική Μακεδονία, στην παλαιά λιγνιτική ζώνη, με σκοπό να καλύψει σχετικές πανευρωπαϊκές ανάγκες και έτσι να κινητοποιήσει διεθνές ενδιαφέρον και πόρους βεβαίως.

Εγγενείς αδυναμίες

Στην αυτή λογική και με σκοπό την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων στο υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζουν τις εγγενείς ελληνικές αδυναμίες, όπως π.χ. το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων. Κακά τα ψέματα, η χώρα μας δεν διαθέτει πολλές μεγάλες επιχειρήσεις. Λίγες είναι αυτές που από μόνες τους θα μπορούσαν να προκαλέσουν διεθνές ενδιαφέρον, να κινητοποιήσουν αξιόλογα διεθνή επενδυτικά σχήματα και έτσι να συμβάλουν στη διαδικασία του οικονομικού μετασχηματισμού και ενίσχυσης της εξωστρέφειας. Για τούτο αξιολογούν μέτρα και πολιτικές που θα διευκόλυναν και θα επιτάχυναν τις συγχωνεύσεις μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων ώστε το μέγεθός τους να γίνει οικονομικά ορατό και διεκδικήσιμο.

Αντιστοίχως, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ευνοεί τη μεγέθυνση και την εξωστρέφεια των ελληνικών τραπεζών, όπως και την ενσωμάτωση νέων συναλλακτικών εκδοχών στην ελληνική οικονομία.

Θεωρούν σχεδόν νομοτελειακή τη συμμετοχή μεγαλύτερων ευρωπαϊκών σχημάτων, αν και επισημαίνουν ότι τουλάχιστον μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες είναι απαραίτητο να διατηρήσει τα εθνικά της χαρακτηριστικά, να νοιάζεται για την ευχερή διάθεση χρηματοδοτικών πόρων στην εγχώρια επιχειρηματική αγορά, όπως και να φροντίζει για την ενίσχυση της αποταμίευσης και τη διάχυσή της στο εσωτερικό της χώρας. Και αυτό γιατί απλούστατα σε ένα πανευρωπαϊκά ενοποιημένο πιστωτικό σύστημα τίποτε δεν διασφαλίζει ότι οι εγχώριοι αποταμιευτικοί πόροι δεν θα κατευθυνθούν προς χρηματοδότηση άλλων οικονομιών.

Εργαλεία

Οσον αφορά τα νέα συναλλακτικά εργαλεία, το υπουργείο Οικονομικών φλερτάρει με την ιδέα υιοθέτησης ενός «Stablecoin», δηλαδή ενός σταθερού κρυπτονομίσματος, το οποίο θα παρέχει ένα σταθερό σημείο τιμών υποστηριζόμενο από φυσικά χρηματικά αποθέματα. Τέτοια σταθερά κρυπτονομίσματα έχουν υιοθετηθεί στις ΗΠΑ και αλλού, χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια χρήστες blockchain καθημερινά, για εμπόριο, αντισταθμίσεις και συναλλαγές σε διάφορα δίκτυα χωρίς κόστος και χωρίς την ανάγκη συμμετοχής ενός αξιόπιστου τρίτου διαμεσολαβητή.

Γενικώς στο υπουργείο Οικονομικών πιστεύουν ότι η ελληνική οικονομία χρειάζεται να επιταχύνει τους ρυθμούς μετασχηματισμού και ανασυγκρότησης. Και δεν κρύβουν ότι σε αυτή τη φάση μετάβασης το κράτος οφείλει δράση, παρέμβαση και πόρους. Ιστορικά, όπως σημειώνουν, πάντα αυτό συνέβαινε και αυτό επιβάλλεται να συμβεί και τώρα.

Με τη διαφορά ότι πέραν των άλλων είναι απαραίτητο να υπερνικηθούν τόσο οι εγχώριες αγκυλώσεις όσο και το ασφυκτικά δεσμευτικό ευρωπαϊκό περιβάλλον ειδικά στη ζώνη των δαπανών. Κάτι που βεβαίως δεν μπορεί να τεθεί στο παρόν περιβάλλον, αλλά ελπίζεται ότι η γαλλική κρίση θα προσφέρει κάποιες ευκαιρίες αναθεώρησης του αυστηρού ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου…