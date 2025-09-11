Οποιος πετά από το Μόναχο στο αεροδρόμιο «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» της Καλαμάτας δεν συναντά πλέον τουρίστες με σακίδιο για οικονομικές διακοπές στην πάλαι ποτέ «φτωχομάνα» του ’60 και του ’70.

Οι γερμανοί τουρίστες του 2025 φέρνουν μαζί τους όλο το σετ για γκολφ στο έβδομο καλύτερο θέρετρο του κόσμου ή έχουν κλείσει για ιστιοπλοΐα στη Μαρίνα Πύλου. «Προσωπικά εδώ και 30 χρόνια πίστευα ότι αυτή η εντελώς άγνωστη περιοχή στον τουριστικό χάρτη θα γινόταν κάποτε ο απόλυτος τουριστικός προορισμός.

Και τώρα βρίσκεται στα πρόθυρα ενός μπουμ στην αγορά ακινήτων» λέει στο «Βήμα» ο μεσίτης Τόμας Ερτλ, ιδιοκτήτης της Greco Properties, με εξειδίκευση στη Μεσσηνία.

Η Μεσσηνία

«Η επένδυση του Costa Navarino, η αναβάθμιση της Μαρίνας Πύλου και των υποδομών του αεροδρομίου της Καλαμάτας με τριπλασιασμό των επιβατών σε μερικά χρόνια, η αναβάθμιση του οδικού δικτύου από Καλαμάτα και Πάτρα προς Πύλο είναι μερικά μόνο στοιχεία που θα μεταμορφώσουν την περιοχή σε νέα Σαντορίνη ή Μύκονο και θα επηρεάσουν την τιμή των ακινήτων. Είναι ο λόγος που εκπροσωπώ την περιοχή σε γερμανούς και γερμανόφωνους πελάτες».

Νέα Καραϊβική

Αλλά τι είναι εκείνο που τους τραβά για να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα; Κατ’ αρχάς η αγορά είναι πολύ πιο φθηνή σε σύγκριση με την Ισπανία, την Ιταλία και τη Νότια Γαλλία αναλογικά με την τοποθεσία και το μέγεθος των ακινήτων.

Αλλά δεν είναι ο μόνος βασικός λόγος. «Οι Ελληνες δίνουν σημασία στους ανθρώπους, είναι πιο φιλόξενοι κι ανοιχτοί σε σχέση με άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης. Εχετε δει τα μπλοκ πολυκατοικιών στις ισπανικές παραλίες; Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοια εκτρώματα» επισημαίνει ο κ. Ερτλ.

Ο Κρίστιαν Σάιρερ από την Global Immobilien Service με έδρα το Αουγκσμπουργκ και πεδίο ενδιαφέροντος ακίνητα κυρίως στη Νότια Κρήτη, τη Λευκάδα και την Πελοπόννησο, επισημαίνει τους μακρούς δεσμούς που αναπτύσσουν οι Γερμανοί ως τουρίστες πριν καταλήξουν στην αγορά.

«Η Ελλάδα έχει ένα ιδιαίτερο flair, είναι όλα μαζί, κλίμα, φαγητό, νοοτροπία, έτσι όλο και περισσότεροι αποφασίζουν να ζήσουν σε 12μηνη βάση σε μια χώρα με ήπιο κλίμα». Αλλά ακόμη και η εφημερίδα «Bild», που την περίοδο της κρίσης καλούσε τους «χρεοκοπημένους» Ελληνες να πουλήσουν τα νησιά τους για να πληρώσουν τα χρέη τους, αναρωτήθηκε πρωτοσέλιδα εάν η Ελλάδα γίνεται η νέα Καραϊβική των Γερμανών.

«Καλός αγοραστής»

«Ο Γερμανός είναι ένας καλός αγοραστής» επιβεβαιώνει και ο δικηγόρος Δημήτρης Κούρος από τη δικηγορική εταιρεία Dr. Schulte, Prof. Schönrath & Schmid με έδρα το Ντίσελντορφ. «Μετά την κρίση η αγορά άρχισε σταδιακά να ανεβαίνει με τα δύο-τρία τελευταία χρόνια να έχει ξεφύγει. Αυτή την περίοδο βιώνουμε ένα πραγματικό μπουμ, η επένδυση σε ελληνικά ακίνητα είναι εξαιρετικά ασφαλής». Ο έλληνας δικηγόρος βοηθά Γερμανούς και γερμανόφωνους σε αυτή τη διαδικασία. Είναι δύσκολος ο γερμανός αγοραστής; τον ρωτήσαμε.

«Δύσκολος δεν θα το έλεγα, αλλά επειδή η Ελλάδα είναι χώρα της ΕΕ, περιμένουν ανεβασμένα στάνταρντ. Τώρα βέβαια με το Κτηματολόγιο και το gov τα προβλήματα εκλείπουν, αν και υπάρχουν ακόμη περιοχές που δεν έχουν κτηματογραφηθεί».

Δυσκολίες και εμπόδια

Βέβαια οι δυσκολίες παραμένουν κυρίως για Γερμανούς που θέλουν να χτίσουν. «Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης έχει ψηφιοποιήσει την Ελλάδα και νομίζει ότι όλα θα επιταχυνθούν, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι» μας είπε ο Τόμας Ερτλ.

«Παλαιότερα οι οικοδομικές άδειες χρειάζονταν 2 με 3 μήνες για να εκδοθούν, στο μεταξύ χρειάζονται έναν χρόνο. Λόγω της ψηφιοποίησης οι πολιτικοί μηχανικοί πρέπει να δημιουργήσουν ψηφιακά αρχεία πριν μπορέσουν να ανεβάσουν τις αιτήσεις με δικαιολογητικά για οικοδομικές άδειες ψηφιακά, και μέχρι τότε περνούν μήνες. Οταν λοιπόν ο Πρωθυπουργός λέει ότι η άδεια εκσκαφής εκδίδεται σε δέκα ημέρες, εννοεί από την υποβολή της αίτησης, που χρειάστηκε βέβαια μήνες για να ανέβει ψηφιακά, όταν πριν χρειαζόταν ένα μήνα».

Ο έμπειρος γερμανός κτηματομεσίτης, με έδρα στο κέντρο της Πύλου, αναφέρεται και στα προβλήματα των πελατών του από την απόφαση 176/2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκτός σχεδίου δόμηση. Εδώ και δεκαετίες η πλειονότητα των Γερμανών ζητά οικόπεδα σε αγροτικές περιοχές, αλλά βάσει της απόφασης απαγορεύεται η δόμηση σε οικόπεδα με πρόσοψη σε μη κατηγοριοποιημένο δρόμο.

Καθυστερήσεις

«Στην Ελλάδα το 90% των αγροτικών δρόμων δεν έχει επίσημα κατηγοριοποιηθεί, κάτι που έχει ανατεθεί στην πολιτεία, αλλά οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες. Το αποτέλεσμα; Οι οικοδομικές άδειες έχουν παγώσει, οι πελάτες μας δεν μπορούν να αγοράσουν οικόπεδα και να χτίσουν, επομένως το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τις νέες κατασκευές στις ανακαινίσεις και στις μετατροπές υφιστάμενων ακινήτων με αποτέλεσμα η τιμή τους να έχει εκτοξευτεί στα ύψη» επισημαίνει ο κ. Ερτλ. «Οι Γερμανοί θέλουν ασφάλεια, γι’ αυτό η φιλοσοφία μας είναι in safe hands. Κανένας από τους πελάτες μας δεν χρειάστηκε να παραιτηθεί από το δικαίωμα δόμησης του ακινήτου που αγόρασε και πριν από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας». «Εμείς καλούμαστε να τους εξηγήσουμε γιατί ορισμένα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία» λέει και ο κ. Σάιρερ. «Ειδάλλως είναι πολύ ανοιχτοί στη χώρα και στην αγορά».

Ερωτας για τον τρόπο ζωής

«Μια μεσογειακή γυναίκα, με κρυφά καπρίτσια»

Η σχέση των Γερμανών με την Ελλάδα είναι ένας έρωτας που διαρκεί δεκαετίες. Ερωτας για την υπεραξία του ελληνικού τρόπου ζωής, αλλά κυρίως του ελληνικού πολιτισμού, της μυθολογίας, που διδάχθηκαν στο σχολείο. Κι αυτό σφυρηλάτησε τις ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, που αν και δοκιμάστηκαν την περίοδο της κρίσης, δεν επηρέασαν τη λατρεία των Γερμανών για τη χώρα και τους ανθρώπους της. «Αλλο είναι όταν λέει ένας Γερμανός “πήγα στις Μυκήνες ή στην Ολυμπία”, κι άλλο αν πει, “πήγα στην Κόρδομπα” ή κάπου αλλού, χωρίς να θέλω να κάνω συγκρίσεις» λέει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Δημήτρης Κούρος.

«Είναι η κρυφή τους αγάπη, μείγμα ανεμελιάς, ήλιου, θάλασσας, μη συμβατικής ζωής, ελληνικής ψυχής, που δεν μπορούν να αποχωριστούν, ακόμη κι αν πολλές φορές αυτή η σχέση κρύβει μικροπροβλήματα. Μοιάζει σαν μια ελκυστική μεσογειακή γυναίκα, με κρυφά καπρίτσια, που πρέπει να αποδεχτείς εάν θέλεις να είσαι μαζί της. Ή, με άλλους όρους, σαν την ελληνοπρέπεια της Ειρήνης Παπά με το ταμπεραμέντο της Μελίνας Μερκούρη. Κάπως έτσι είναι η ιδιαίτερη σχέση πολλών Γερμανών που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, ένα κεφάλαιο που δεν πρέπει να ξοδεύουμε».