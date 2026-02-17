Στο δεύτερο κύμα των κρατών-μελών που «κλειδώνουν» πρόσβαση στα δάνεια του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE για αμυντικές προμήθειες, εντάχθηκε και η Ελλάδα, μετά την έγκριση του σχεδίου της Αθήνας, στο σημερινό ECOFIN, χωρίς συζήτηση από τους Υπουργούς Οικονομικών.

Μαζί με το ελληνικό πλάνο εγκρίθηκαν και οι προτάσεις Ιταλίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Πολωνίας, Σλοβακίας και Φινλανδίας, συνολικής αξίας 74 δισ. ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ του συνολικού «φακέλου» των 150 δισ. ευρώ του SAFE. Μετά την έγκριση και αυτής της δέσμης, εκκρεμεί η έγκριση των σχεδίων της Γαλλίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας.

Υπενθυμίζεται ότι για την Ελλάδα ήδη έχουν εγκριθεί περίπου 787,67 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες, η εκταμίευση της πρώτης δόσης υπολογίζεται τον Μάρτιο. Να σημειωθεί ότι οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, δεν υπέβαλαν καν πρόταση ένταξης στον μηχανισμό χρηματοδότησης αμυντικών επενδύσεων.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη, ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή των σχετικών δανειακών συμβάσεων με την Κομισιόν και την εκκίνηση των πρώτων εκταμιεύσεων, με δυνατότητα προχρηματοδότησης έως και 15% των κεφαλαίων που έχει αιτηθεί κάθε χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική έγκριση μεταφράζεται σε πρόσβαση σε «προσιτά» και μακράς διάρκειας δάνεια για αμυντικές δαπάνες, με στόχο την επιτάχυνση προμηθειών και την κάλυψη επιχειρησιακών κενών, μέσω κοινών προμηθειών.

«Με την άμυνα να αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητές μας, η Κυπριακή Προεδρία εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει την ομαλή και ταχεία εφαρμογή του SAFE», δήλωσε εκπρόσωπος της και πρόσθεσε: «Αυτές οι εκτελεστικές αποφάσεις θα ανοίξουν το δρόμο για την έκδοση προσιτών, μακροπρόθεσμων δανείων από την Επιτροπή στο πλαίσιο του μέσου SAFE, αποδεικνύοντας ότι η ΕΕ αποδίδει καρπούς στον τομέα της άμυνας».

Mε το ενδιαφέρον να είναι τόσο έντονο πάντως, η Κομισιόν συζητάει το ενδεχόμενο και για δεύτερο μέρος της πρωτοβουλίας SAFE.