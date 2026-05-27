Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία και Ιρλανδία όταν βρήκαν τραγικό πνιγμό καθώς βούτηξαν σε ποτάμια και λίμνες επιχειρώντας να ανακουφιστούν από τον πρωτοφανή καύσωνα που πλήττει τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, επτά θάνατοι καταγράφηκαν και στη Γαλλία, οι πέντε επίσης από πνιγμό και οι άλλοι δύο από θερμοπληξία, ενώ ακόμη δέκα πολίτες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πνιγμοί εφήβων στην Αγγλία

Οι πνιγμοί, τρεις εκ των οποίων σημειώθηκαν την ίδια ημέρα, καταγράφηκαν στις περιοχές Νότιο και Δυτικό Γιορκσάιρ, Ντέβον και Κορνουάλη, Γουόρικσιρ, Λίνκολνσιρ και Λάνκασιρ.

Την Κυριακή, ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στις λίμνες Σουάνχολμ του Λίνκολν.

Τη Δευτέρα, ένα 13χρονο αγόρι άφησε την τελευταία του πνοή κάτω από ανάλογες συνθήκες στο φράγμα Λιντμπίτερ.

Την ίδια ημέρα, ανασύρθηκε η σορός μιας έφηβης από τα νερά του υδάτινου πάρκου Κίνγκσμπερι στο Γουόρικσιρ.

Παράλληλα, ένας άνδρας γύρω στα 60 υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέρρευσε την ώρα που έμπαινε στη θάλασσα στην παραλία Τρεγκέρλς του Πάντστοου, στην προσπάθειά του να βοηθήσει δύο μέλη της οικογένειάς του που κινδύνευαν στα κύματα.

Χθες το πρωί, οι αρχές ανέσυραν τη σορό ενός ακόμη εφήβου από τα νερά του επαρχιακού πάρκου Ρόδεραμ Βάλεϊ.

Το ίδιο βράδυ, εντοπίστηκε νεκρό ένα 12χρονο αγόρι στον ποταμό Ριμπλ, στο Ρίμπτσεστερ, το οποίο είχε παρασυρθεί ενώ κολυμπούσε με φίλους του.

Στο μεταξύ, η ιρλανδική αστυνομία ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο μιας 15χρονης κοπέλας, η οποία έχασε τη ζωή της την Κυριακή στη θάλασσα, την ώρα που κολυμπούσε με την παρέα της.

Ρεκόρ ζέστης στη Βρετανία

Στη Μεγάλη Βρετανία διαπιστώνουν ότι η χώρα χτίστηκε για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια. Μόνο το 5% των σπιτιών του Λονδίνου διαθέτει κλιματιστικό, τη στιγμή που ο υδράργυρος σπάει ρεκόρ καθημερινά.

Διαχρονικά, η θερμοκρασία στη βρετανική πρωτεύουσα δεν ξεπερνούσε ποτέ τους 20 βαθμούς Κελσίου. Χθες, ο υδράργυρος έφτασε τους 35,2 βαθμούς ξεπερνώντας όλα τα προηγούμενα ρεκόρ από το 1922 και το 1944.

Τεράστια προβλήματα παρατηρούνται και στο περίφημο μετρό του Λονδίνου αφού δεν υπάρχει κλιματισμός σε κανένα σημείο του.

Οι οδηγίες των αρχών

Ο Βασιλικός Οργανισμός Διάσωσης (RNLI) εξέδωσε μια επείγουσα, σωτήρια οδηγία προς τους πολίτες που θα βρεθούν σε θάλασσες και λίμνες, με κεντρικό μήνυμα το «Επίπλευσε για να Ζήσεις» (#FloatToLive).

Σύμφωνα με τους ειδικούς, σε περίπτωση που κάποιος κινδυνεύσει μέσα στο νερό ή υποστεί σοκ από την απότομη αλλαγή θερμοκρασίας, πρέπει να ακολουθήσει ψύχραιμα τα εξής πέντε βήματα:

Γείρετε το κεφάλι προς τα πίσω: Φροντίστε το κεφάλι να είναι στραμμένο ψηλά και τα αυτιά σας να είναι βυθισμένα στο νερό.

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας: Χαλαρώστε το σώμα σας και προσπαθήστε να ρυθμίσετε την αναπνοή σας σε κανονικούς ρυθμούς.

Ήπιες κινήσεις: Κουνήστε ελαφρά τα χέρια και τα πόδια σας, όσο χρειάζεται για να παραμείνετε στην επιφάνεια.

Μην πανικοβληθείτε αν βυθίζονται τα πόδια: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθώς ο κάθε σωματότυπος επιπλέει με διαφορετικό τρόπο.

Καλέστε σε βοήθεια: Μόλις καταφέρετε να ελέγξετε την αναπνοή σας και να ηρεμήσετε, φωνάξτε για βοήθεια ή κολυμπήστε προς την ακτή.

«Απολαύστε τον ήλιο, αλλά μείνετε ασφαλείς», καταλήγει το μήνυμα του Οργανισμού, ο οποίος καλεί το κοινό να μοιραστεί τις οδηγίες για την πρόληψη νέων τραγωδιών.

Η θερμότερη νύχτα του Μαΐου

Παράλληλα, καταγράφηκε και η θερμότερη νύχτα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, καθώς σε περιοχές του νότιου Λονδίνου η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 21 βαθμούς. Οι βρετανικές αρχές έχουν προβεί σε προειδοποιήσεις για ευπαθείς ομάδες, ενώ σημειώνονται και προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω της ζέστης.

Ο πρώτος καύσωνας της χρονιάς είναι ήδη γεγονός στη Δυτική Ευρώπη, με τη Γερμανία να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο: Σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι θερμοκρασίες στα νοτιοδυτικά της χώρας φτάνουν έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην περιοχή του Ρήνου.

Γιατί «ψήνεται» η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας επικρατεί έντονη ηλιοφάνεια και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν ότι το φαινόμενο – αν και με κάποια μικρή υποχώρηση- θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Η ζέστη αποδίδεται σε έναν λεγόμενο «θερμικό θόλο», που έχει εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζες πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Το φαινόμενο προκαλεί ήδη προβλήματα σε αρκετές περιοχές, με τις προειδοποιήσεις για την υγεία και τον κίνδυνο πυρκαγιών να αυξάνονται.

Επτά θάνατοι στη Γαλλία

Στη Γαλλία οι ακραίες θερμοκρασίες θεωρούνται ήδη η αιτία για τουλάχιστον επτά θανάτους, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση. Οι πέντε είναι από πνιγμό και οι άλλοι δύο από θερμοπληξία. Ακόμη 10 πολίτες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Και εκεί, σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς, ενώ η κατάσταση παραμένει ανησυχητική και για τις επόμενες ημέρες.

Τι να περιμένουμε στην Ελλάδα

Σε ανάρτηση προχώρησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εξηγώντας πως ο καύσωνας της ΒΔ Ευρώπης σταδιακά υποχωρεί, με τις θερμές μάζες του να μην επηρεάζουν την Ελλάδα καθώς η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού αντικυκλωνικού «θόλου θερμότητας».

Όπως τόνισε, τα 30αρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα επανέλθουν, κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.

Η χώρα μας θα περάσει σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα.