Σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Στη συνέχεια η σορός της θα μεταφερθεί για ταφή στον τόπο καταγωγής της, στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Σύμφωνα με πληροφορίες η Γωγώ Μαστροκώστα θα ταφεί δίπλα στον πατέρα της.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στο Ίδρυμα «Φλόγα», για το οποίο θα υπάρχει ειδικό κυτίο στον χώρο της εκκλησίας.

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτώρια.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ» έγραψε η κόρη της στο Instagram.