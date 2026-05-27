Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Το «μέχρι τέλους» που ανέφερε για πρώτη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν από περίπου δεν ήταν απλά μια φράση της στιγμής. Αν και η φράση ειπώθηκε στο περιθώριο συνέντευξης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ουσιαστικά αποτέλεσε ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις: η προσπάθεια του ΠαΣοΚ για πολιτική αλλαγή θα συνεχιστεί, παρά τα εμπόδια που εμφανίζονται στη διαδρομή αυτή.

Σήμερα, το ΠαΣοΚ βλέπει ένα ακόμη εμπόδιο στον δρόμο του για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τον νέο πολιτικό του φορέα που έχει το όνομα ΕΛ.Α.Σ. και από το Θησείο που παρουσίασε την ιδρυτική του διακήρυξη επιτέθηκε και στο ΠαΣοΚ.

Η πρώτη αντίδραση

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήρθε άμεσα με τη μορφή ανακοίνωσης, και το περιεχόμενο της αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της διάθεσης όλων στο ΠαΣοΚ να μην αφήσουν τίποτα να πέσει κάτω.

Η απάντηση των 272 λέξεων ήταν αρκετά σκληρή, με το ΠαΣοΚ να σηκώνει το γάντι στην πρόκληση που δέχτηκε και να κάνει λόγο για «ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα». Ενώ παράλληλα, τονίζεται πως ο πρώην πρωθυπουργός «κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Για πολλούς η «διαπλοκή» είναι και η λέξη κλειδί, καθώς πολλά στελέχη που συμμετέχουν σε τηλεοπτικά πάνελ αναρωτιούνται που βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας τα χρήματα για να δημιουργήσει κόμμα, ενώ στις ιδιωτικές συζητήσεις φωτογραφίζουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα που προωθούν την υποψηφιότητα του.

Η γραμμή για Ν.Δ. και Τσίπρα

Σχεδόν την ίδια ώρα όμως που εκδόθηκε η ανακοίνωση του ΠαΣοΚ, ο Παύλος Χρηστίδης που ήταν στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής κλήθηκε να σχολιάσει την εικόνα του Αλέξη Τσίπρα από το Θησείο, τονίζοντας πως «καλή είναι η επικοινωνία, αλλά η πολιτική είναι ακόμη καλύτερη και η αλήθεια των πράξεων ακόμη καλύτερη».

Με αυτή του φράση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ άφησε ουσιαστικά σαφείς αιχμές για τις υποσχέσεις που έδωσε και δεν τήρησε στο παρελθόν ο πρώην πρωθυπουργός. Κάτι που αναμένεται να υπενθυμίζεται διαρκώς από τα στελέχη του ΠαΣοΚ που παίρνουν μέρος στο δημόσιο διάλογο, καθώς η εντολή που έχει δοθεί είναι να αναδεικνύεται η διαφορά κουλτούρας με τη Νέα Δημοκρατία και ο μονομέτωπος με την κυβέρνηση, όμως όποτε χρειάζεται θα πρέπει να γίνεται και «υπόμνηση της περιόδου που ο Αλέξης Τσίπρα οδήγησε τη χώρα στο διχασμό και το τρίτο μνημόνιο».

Δεν θα κρατήσει

Παράλληλα, στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ως «προσωποπαγές κόμμα» τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς πρόγραμμα και στελέχη και σημειώνουν πως η παρουσία του συσπειρώνει και ευνοεί μόνο τη Νέα Δημοκρατία.

Ταυτόχρονα όμως, κυριαρχεί η αίσθηση στο εσωτερικό της παράταξης πως μετά την ανακοίνωση των κομμάτων της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, η χώρα θα επανέλθει γρήγορα σε ρυθμούς πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Θα κρατήσουν αυτές οι συζητήσεις τρεις – τέσσερις ημέρες, θα περάσει και του Αγίου Πνεύματος και μετά θα μπούμε στην real politic» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Χρηστίδης.

Η απάντηση μέσα από την… αυτοδιοίκηση

Ωστόσο, σήμερα αναμένεται και η απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση, που διοργανώνει ο αντίστοιχος τομέας του κόμματος μαζί με την επιτροπή διεύρυνσης.

Η κινητοποίηση για την εκδήλωση, που πραγματοποιείται με αφορμή τον νέο κώδικα που προωθεί η κυβέρνηση για την αυτοδιοίκηση, έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και ημέρες και η αίθουσα του ξενοδοχείου που θα γίνει η εκδήλωση αναμένεται να είναι γεμάτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ομιλητής στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα είναι επίσης και ο Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης του ΠαΣοΚ στην ΚΕΔΕ Χάρης Δούκας, ο οποίος πριν από ένα μήνα είχε βρεθεί στο ίδιο πάνελ με τον Αλέξη Τσίπρα, όταν παρουσίασαν βιβλίο για τον Γιάννη Μπουτάρη με τίτλο «η πολιτική αλλιώς».