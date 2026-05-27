Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας.

Επιθέσεις και απειλές

Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον για παραβίαση της εκεχειρίας μετά το χθεσινό αμερικανικό πλήγμα στο Νότιο Ιράν – τα οποία η Centocom χαρακτήρισε «αμυντικό» – και απειλεί με αντίποινα. Δηλώνει επιπλέον ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία πράξη επιθετικότητας αναπάντητη και δε θα διστάσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα τα χώρας του.

Στο Λευκό Οίκο των αμερικανικό υπουργικό συμβούλιο

Εν μέσω προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Οπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως το υπουργικό συμβούλιο που ήθελε να οργανωθεί σήμερα στο Καμπ Ντέιβιντ, απομονωμένη εγκατάσταση του αμερικανικού στρατού και προεδρική εξοχική κατοικία, δυτικά της πρωτεύουσας Ουάσιγκτον, θα διεξαχθεί τελικά στον Λευκό Οίκο, εξαιτίας των «πιθανόν κακών μετεωρολογικών συνθηκών».

Το υπουργικό συμβούλιο που είχε αναγγελθεί μόλις μερικές ώρες νωρίτερα από αξιωματούχο τελικά θα λάβει χώρα στην προεδρία, ξεκαθάρισε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Αφιερωμένο στο Ιράν το Υπουργικό Συμβούλιο

Το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δε μοιάζουν να φέρνουν τα αποτελέσματα που προσδοκούσαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωνε το Σάββατο ότι είναι «κοντά» η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όμως οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών φρενάρουν την πρόοδο για την οποία μίλαγαν κι οι δυο πλευρές.

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ χθες πως παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, έπειτα από την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως προχώρησε σε πλήγματα χθες τη νύχτα στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς τα όπλα είχαν ουσιαστικά σιγήσει από την 8η Απριλίου μεν, αλλά ο de facto αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ δεν έχει τερματιστεί, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου.

Ο αμερικανός υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κατάρ, η διαμόρφωση της «συγκεκριμένης διατύπωσης» μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

ΟΗΕ: Παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε χθες Τρίτη την επίθεση εναντίον του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου Μπαράκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ανακοίνωσή του, τονίζοντας πως η ενέργεια αυτή αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το κείμενο δεν επιρρίπτει την ευθύνη σε κάποια πλευρά.

Τα ΗΑΕ χαιρετίζουν την καταδίκη του ΟΗΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαιρέτισαν ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την επίθεση με drone της 17ης Μαΐου στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ.

«Το Συμβούλιο μίλησε με ενιαία φωνή: πρέπει να υπάρξει άμεσος και μόνιμος τερματισμός όλων των επιθέσεων κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων και απειλών κατά ειρηνικών πυρηνικών εγκαταστάσεων», ανέφερε η αποστολή των ΗΑΕ στον ΟΗΕ.

Κάλεσε επίσης να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για τη «πράξη επιθετικότητας συμπεριλαμβανομένων όσων ενεργούν μέσω δικτύων αντιπροσώπων».

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ είχε προηγουμένως καλέσει το Ιράκ να αποτρέψει εχθρικές ενέργειες που προέρχονται από το έδαφός του μετά την επίθεση με drone.

Οι αρχές των ΗΑΕ ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξαπολύθηκαν εναντίον της επικράτειάς του από το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένου αυτού που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στο κράτος του Κόλπου.

Στο Ιράκ είναι γνωστό πως δρουν ισχυρές σιιτικές παραστρατιωτικές οργανώσεις, προσκείμενες στο Ιράν, οι οποίες ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον «εχθρικών βάσεων στην ιρακινή επικράτεια και στην περιοχή» κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που είχε έναυσμα την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ σφυροκοπά το Λίβανο

Στο μεταξύ το Ισραήλ συνεχίζει τα εκτεταμένα πλήγματα στο νότιο Λίβανο με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 31 ανθρώπων και όπως υποστηρίζει ο στρατός του, σκότωσε τον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς.

Από την άλλη πλευρά, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη πραγματοποίησε 32 ξεχωριστές επιχειρήσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στον νότιο Λίβανο.