Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε μια γρήγορη και θριαμβευτική επικράτηση έναντι του Ιράν, όμως η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο σκοτεινή.

Με την αμερικανική κοινή γνώμη να δηλώνει πλέον ξεκάθαρα «κουρασμένη» και τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν κατακόρυφη πτώση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του, ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με το απόλυτο αδιέξοδο: πώς να απεγκλωβιστεί από έναν πόλεμο που οι ίδιοι οι πολίτες του θεωρούν ήδη αποτυχημένο, χωρίς να χάσει το πολιτικό του πρόσωπο;

Εξ αρχής ο κόσμος δεν ήθελε αυτόν τον πόλεμο, δεν πιστεύει ότι θα οδηγήσει σε κάτι θετικό και δεν φαίνεται να περιμένει σημαντικές υποχωρήσεις ή, τουλάχιστον, υποχωρήσεις που να άξιζαν τον κόπο. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει μεγάλη πίστη ότι ο Τραμπ έχει έναν καλό τρόπο για να απεγκλωβιστεί από αυτόν τον πόλεμο.

Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων και οι εσωκομματικές πιέσεις

Το τριήμερο της Ημέρας Μνήμης (Memorial Day) προσφέρει μια κάποια εικόνα για αυτή την οπτική. Σημειώθηκαν μερικά από τα πιο σημαντικά σημάδια προόδου μέχρι σήμερα για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Καθώς όμως οι λεπτομέρειες διέρρευσαν, έγινε σαφές ότι ήταν εντελώς απαράδεκτες για πολλούς από τους πιο σκληροπυρηνικούς Ρεπουμπλικανούς. Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς τους Ρεπουμπλικανούς προειδοποίησαν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να αφήσει το Ιράν ισχυρότερο από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο.

Και αν το Ιράν εμμείνει στη σκληρή του γραμμή, δεν είναι σαφές ποια συμφωνία θα μπορούσε να επιτρέψει στον Τραμπ και να σώσει τα προσχήματα και να τερματίσει τον πόλεμο προτού αυτός εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (GOP).

Οι πολίτες θέλουν το τέλος του πολέμου

Πολλαπλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος θέλει απλώς να τελειώνει αυτό αναφέρει το δημοσίευμα του CNN.

Μια δημοσκόπηση του Fox News την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι μόλις το 39% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ήθελε οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ να διαρκέσουν «για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να επιτευχθούν οι αμερικανικοί στόχοι», σε σύγκριση με το 61% που προτιμούσε ένα «περιορισμένο χρονικό πλαίσιο».

Ομοίως, μια δημοσκόπηση των New York Times και του Siena College έδειξε ότι το 52% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να τερματίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ακόμη και αν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Μόλις το 37% ήθελε να επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν οι χώρες δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι φόβοι για τα πυρηνικά

Αυτή η τελευταία δημοσκόπηση, καθώς και άλλα δεδομένα, επιβεβαιώνουν ότι οι Αμερικανοί δεν είναι ακριβώς αισιόδοξοι για μια αποδεκτή συμφωνία. Αντίθετα, φαίνεται ότι είναι επιρρεπείς στο να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό οτιδήποτε προκύψει.

Η δημοσκόπηση των Times-Siena ανέφερε ότι μόλις το 22% πίστευε ότι ο πόλεμος θα ήταν «πολύ επιτυχημένος» στην εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ένα πρόγραμμα το οποίο, αξίζει να τονιστεί ξανά, η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη ισχυριστεί ότι «εκμηδενίστηκε» το περασμένο καλοκαίρι.

(Ένα άλλο 18% πίστευε ότι θα ήταν «σχετικά επιτυχημένος», ενώ το 50% ανέμενε ότι θα είναι αποτυχημένος).

Αντίστοιχα, το 65% των Αμερικανών δεν ήταν «ιδιαίτερα σίγουροι» ή δεν είχαν «καμία απολύτως εμπιστοσύνη» ότι μια συμφωνία για τον τερματισμού του πολέμου θα εμπόδιζε το Ιράν από το να αναπτύξει πυρηνικά όπλα (κάτι που αποτελούσε την επανειλημμένη «κόκκινη γραμμή» του Τραμπ), σύμφωνα με δημοσκόπηση των Washington Post-ABC News.

Και σχεδόν τα δύο τρίτα ήταν μόνο «κάπως» σίγουροι, ή και λιγότερο, ότι η κυβέρνηση θα επιτύγχανε τους στόχους της στο Ιράν, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Pew Research Center.

Οι παράπλευρες απώλειες της σύγκρουσης

Ακόμα κι αν επιτευχθεί μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει σχετικά ευνοϊκούς όρους για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα θεωρήσουν ότι άξιζε τον κόπο.

Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι δήλωσαν σε ποσοστό 55% έναντι 21% ότι ο πόλεμος δεν θα αξίζει το κόστος του, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση των Times-Siena.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης σταθερά ότι οι Αμερικανοί πιστεύουν πως ο πόλεμος θα είναι αντιπαραγωγικός σε διάφορα

Η δημοσκόπηση Post-ABC έδειξε ότι οι Αμερικανοί πιστεύουν:

61% έναντι 11% ότι ο πόλεμος αύξησε τον κίνδυνο τρομοκρατίας κατά των Αμερικανών.

56% έναντι 12% ότι έθεσε σε κίνδυνο και αποδυνάμωσε τις σχέσεις των ΗΠΑ με άλλες χώρες.

49% έναντι 21% ότι η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή θα επιδεινωθεί.

Η υπαναχώρηση από τις κόκκινες γραμμές

Ακόμα κι αν ο Τραμπ διαψεύσει τις πιθανότητες και καταφέρει να εξασφαλίσει μια ευνοϊκή συμφωνία για τις ΗΠΑ, έχει να αντιμετωπίσει ένα άλλο κρίσιμο πρόβλημα: οι Αμερικανοί δεν τον εμπιστεύονται πλέον σε αυτό το ζήτημα.

Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του CNN, για παράδειγμα, δείχνει ότι μόλις το 20% των Αμερικανών έχει «μεγάλη» εμπιστοσύνη στον Τραμπ για τη λήψη σωστών αποφάσεων σχετικά με το Ιράν. Περίπου τρεις φορές περισσότεροι -το 59%- έχουν «όχι και τόση» ή καθόλου εμπιστοσύνη.

Ο Τραμπ έχει ήδη υπαναχωρήσει από πολλές από τις πιο απόλυτες απαιτήσεις του. Κάποτε έλεγε, για παράδειγμα, ότι θα δεχόταν μόνο «άνευ όρων παράδοση». Σε άλλες στιγμές, δήλωνε ότι οι κύριοι στόχοι του ήταν να τερματίσει πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να χρηματοδοτεί προσκείμενες σε αυτό οργανώσεις, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Με βάση τους τελευταίους όρους των διαπραγματεύσεων, αυτοί οι στόχοι φαίνεται να μετριάζονται και να εξασθενούν.

Τα σφάλματα τακτικής

Ο Τραμπ φαίνεται να έκανε δύο κρίσιμα λάθη εξαρχής: Δεν είχε ένα σαφές, εφικτό σχέδιο για το πώς θα οδηγούσε τον πόλεμο στο τέλος του, και δεν «πούλησε» επαρκώς αυτόν τον πόλεμο στον αμερικανικό λαό. Αντίθετα, έθεσε τον πήχη της επιτυχίας τόσο ψηλά που θα δυσκολευτεί να τον ξεπεράσει, εκτός βέβαια αν επανεκκινήσει τις εχθροπραξίες μεγάλης κλίμακας παρατείνοντας τον πόλεμο. Όπως είπε στους ψηφοφόρους του, αφού εξαπέλυσε τις επιθέσεις, το τίμημα θα άξιζε τον κόπο.

Είναι σαφές ότι οι Αμερικανοί διαφωνούν. Και παρόλο που η απεμπλοκή αυτή τη στιγμή είναι πιθανώς καλύτερη πολιτικά από το να αφεθούν τα πράγματα να σέρνονται, μπορεί απλώς να αποτελεί τη λιγότερο τρομερή επιλογή.