Ένα σκηνικό ρευστότητας περιέγραψε το απόγευμα της Δευτέρας ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, σημειώνοντας ότι το κόμμα βρίσκεται «μπροστά σε κρίσιμο σταυροδρόμι», την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διάλυσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ζήτησε από όσους βουλευτές έχουν ήδη λάβει απόφαση αποχώρησης να την υλοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση, τονίζοντας ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα «υποτιμά τόσο το κόμμα όσο και τους ίδιους».

Κάλεσμα για οριστικές επιλογές και εσωκομματική συνοχή

Ο κ. Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι η παράταση της αβεβαιότητας δεν ωφελεί καμία πλευρά, καλώντας σε καθαρές πολιτικές επιλογές.

Την ίδια στιγμή, απηύθυνε έκκληση προς τα μέλη που διαφωνούν με πλευρές της πολιτικής του κόμματος, να παραμείνουν ενεργά, ώστε να διασφαλιστεί ο δημοκρατικός χαρακτήρας της Νέας Αριστεράς, τον οποίο χαρακτήρισε «κατάκτηση της Αριστεράς».

Άνοιγμα σε ΣΥΡΙΖΑ, ΜέΡΑ25 και οικολογικές δυνάμεις

Πέρα από την εσωτερική συζήτηση, ο γραμματέας της ΚΕ προχώρησε σε πολιτικό άνοιγμα προς ευρύτερες δυνάμεις του χώρου.

Αναφέρθηκε στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που, όπως είπε, αγωνιούν για την πορεία της Αριστεράς, αλλά και στο ΜέΡΑ25, σημειώνοντας ότι υπάρχει κοινό κοινωνικό και πολιτικό ακροατήριο, που απαιτεί διάλογο και κοινή δράση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κόμμα Πράσινοι-Οικολογία, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία στον χώρο της οικολογίας και των κοινωνικών κινημάτων πρέπει να βαθύνει.

Αιχμές για τον νέο πολιτικό φορέα Τσίπρα

Στο πολιτικό του στίγμα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τοποθετήθηκε και απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καλώντας σε αντίσταση απέναντι σε «λογικές διάχυσης σε θολά σχήματα».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα αποστασιοποίησης από σενάρια συνεργασίας με συγκεκριμένα στελέχη, τονίζοντας ότι η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται με όρους προσωπικών ηγεσιών, αλλά με όρους πολιτικής συνέπειας και συλλογικής πορείας.

«Καμία υποχώρηση από την ανασύνθεση της Αριστεράς»

Κλείνοντας, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι η προτεραιότητα παραμένει η ανασύνθεση και η ενότητα της Αριστεράς, απέναντι σε κατακερματισμό και προσωποπαγή σχήματα.

«Η Αριστερά πρέπει να ξαναβρεί τον συλλογικό της προσανατολισμό», σημείωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της επόμενης ημέρας.