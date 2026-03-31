Επιστρέφει το πρόγραμμα Ανακαινίζω για ιδιοκτήτες ακινήτων, με την πλατφόρμα να αναμένεται πως θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στον Μάιο σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις.

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης που αφορά την ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών, με ήπιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, συνολικού ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Στόχος του Ανακαινίζω είναι να ενισχύσει τόσο την αγορά ακινήτων όσο και την αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων. Μέσα από το «Ανακαινίζω» επιδιώκεται να κινητοποιηθούν πολλοί ιδιοκτήτες, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα κατοικιών και συμβάλλοντας στη μείωση των πιέσεων στις τιμές των ενοικίων. Το νέο πρόγραμμα έρχεται να αντικαταστήσει ουσιαστικά το προηγούμενο, το οποίο με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ αξιοποιήθηκε από περίπου 4.000 δικαιούχους. Η βασική διαφοροποίηση δεν είναι μόνο το σημαντικά αυξημένο κονδύλι, αλλά και η διαφορετική φιλοσοφία του σχεδιασμού του.

Η διαφορά με προηγούμενα προγράμματα

Επειτα από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκε ένα νέο εργαλείο στεγαστικής πολιτικής που δίνει προτεραιότητα στην επιδότηση επισκευών —καθώς εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο κόστος για τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων— και σε δεύτερο επίπεδο στις ενεργειακές παρεμβάσεις.

Επιπλέον, σε αντίθεση με παλαιότερα προγράμματα, καλύπτει και παλιές κύριες κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται, διευρύνοντας έτσι σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, η Ελλάδα σχεδίασε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια καινοτόμα δράση για τη στήριξη της προσιτής και βιώσιμης στέγασης.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με περίπου 500 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω πόρων από 14 διαφορετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η επιδότηση θα καλύπτει από 70% έως και 95% του κόστους για παλαιές κατοικίες, είτε είναι κενές είτε κατοικούνται.

Απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για ανακαίνιση. Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης προβλέπονται για ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25 έως 35 ετών, καθώς και για ακίνητα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Προβλέπεται η ανακαίνιση έως και 20.000 κατοικιών, με μέγιστη επιφάνεια 120 τ.μ.

Η επιδότηση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ το συνολικό ποσό ανά κατοικία μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ.

Από το συνολικό budget, περίπου το 80% θα διατεθεί για επισκευές και το υπόλοιπο για ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι αντίστοιχα με εκείνα του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Για να λάβει κάποιος την επιδότηση, θα πρέπει είτε να ενοικιάσει το ανακαινισμένο ακίνητο για τουλάχιστον πέντε χρόνια είτε να το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία για το ίδιο χρονικό διάστημα.