Η Χαμάς εισέρχεται στην τελική φάση ανάδειξης νέας ηγεσίας, έπειτα από μια πολύμηνη εσωτερική εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και μεταξύ των μελών της στο εξωτερικό.

Χιλιάδες στελέχη συμμετείχαν στην ανανέωση του Συμβουλίου της Σούρα, συμβουλευτικού οργάνου με περισσότερα από 80 μέλη –στην πλειονότητά τους ιερωμένους– το οποίο ανασυγκροτείται κάθε τέσσερα χρόνια. Το Συμβούλιο προχώρησε στην εκλογή του 18μελούς πολιτικού γραφείου, το οποίο αναλαμβάνει πλέον να επιλέξει τον επικεφαλής της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Agence France-Presse, η διαδικασία έχει εισέλθει στο τελικό της στάδιο και η ανακοίνωση του ονόματος του νέου προέδρου αναμένεται πιθανότατα εντός του Ραμαζανιού. Άλλο στέλεχος ανέφερε ότι το πολιτικό γραφείο ενδέχεται να ορίσει ηγεσία με μεταβατικό χαρακτήρα διάρκειας ενός έτους, με βασικό στόχο την αποκατάσταση της εσωτερικής συνοχής και τη συμπλήρωση των κενών στα ανώτατα κλιμάκια.

Οι δύο επικρατέστεροι

Δύο πρόσωπα προβάλλουν ως οι βασικοί διεκδικητές της ηγεσίας.

Ο Χάλεντ Μεσάαλ, 69 ετών, πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου (2004–2017) και σήμερα πρόεδρος του γραφείου διασποράς, θεωρείται έμπειρος και με ισχυρές διεθνείς διασυνδέσεις. Γεννημένος στη Δυτική Όχθη το 1956, εντάχθηκε στη Χαμάς στο Κουβέιτ και έζησε διαδοχικά στην Ιορδανία, τη Συρία και το Κατάρ, χωρίς να έχει κατοικήσει στη Γάζα. Σύμφωνα με την οργάνωση Counter Extremism Project, επί των ημερών του η Χαμάς μετεξελίχθηκε από καθαρά ένοπλη οργάνωση σε υβριδικό σχήμα με πολιτική και στρατιωτική διάσταση.

Απέναντί του βρίσκεται ο Χαλίλ Αλ Χάγια, 65 ετών, γεννημένος στη Γάζα, με ηγετικό ρόλο στην οργάνωση από το 2006. Υπήρξε επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ που οδήγησαν στην πρόσφατη κατάπαυση του πυρός και φέρεται να απολαμβάνει τη στήριξη του στρατιωτικού βραχίονα, των Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κάσεμ.

Κενό ηγεσίας μετά τις στοχευμένες δολοφονίες

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης εσωτερικής αναδιάταξης, μετά την απώλεια κορυφαίων στελεχών.

Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε στην Τεχεράνη στις 31 Ιουλίου 2024, σε επιχείρηση που αποδίδεται στο Ισραήλ. Λίγους μήνες αργότερα, στις 16 Οκτωβρίου, ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν στη Ράφα τον τότε επικεφαλής της οργάνωσης στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Χανίγια και θεωρούνταν ο βασικός οργανωτής των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Μετά τον θάνατο του Σινουάρ, η Χαμάς όρισε πενταμελές πολιτικό γραφείο με προσωρινό χαρακτήρα, έως την ολοκλήρωση των εσωτερικών εκλογών. Η ανάδειξη νέου ηγέτη καλείται πλέον να σηματοδοτήσει τη στρατηγική κατεύθυνση της οργάνωσης στη μεταπολεμική περίοδο, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.