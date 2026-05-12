Η διπλωματία στη Μέση Ανατολή φαίνεται να πνέει τα λοίσθια και ο κόσμος κρατά την ανάσα του, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε εκτάκτως την ομάδα εθνικής ασφάλειας για να εξετάσει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Μετά το οριστικό ναυάγιο των διαπραγματεύσεων την Κυριακή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται πλέον σε «μηχανική υποστήριξη», με την Τεχεράνη να απορρίπτει το σχέδιο συμφωνίας χαρακτηρίζοντάς το ως μια απαίτηση για πλήρη υποταγή στις αμερικανικές αξιώσεις.

Το τέλος της διπλωματίας και η οργή του Τραμπ

Ο Τραμπ, φανερά εκνευρισμένος από την υπαναχώρηση του Ιράν στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου, εμφανίζεται πλέον αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ για να εξαναγκάσει το καθεστώς σε υποχωρήσεις, δηλώνοντας με νόημα πως «το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο» αναφέρει το Axios.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου, τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, από τον Αντιπρόεδρο Βανς μέχρι τον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, σταθμίζουν τις επόμενες κινήσεις.

Τα στρατιωτικά σενάρια στο τραπέζι

Επανέναρξη των βομβαρδισμών στο υπόλοιπο 25% των στόχων που δεν έχουν πληγεί ακόμη. Επανεκκίνηση του Project Freedom για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Πίεση από το Ισραήλ για επιχείρηση ειδικών δυνάμεων, με τον Τραμπ όμως να διστάζει λόγω του τεράστιου ρίσκου.

Παρότι η στρατιωτική δράση δεν αναμένεται πριν την Παρασκευή, ο Τραμπ θα μεταφέρει την κρίση στο Πεκίνο, ζητώντας από τον Σι Τζινπίνγκ να ασκήσει την επιρροή του στην Τεχεράνη πριν να είναι πολύ αργά.