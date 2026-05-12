Σε παζλ εξελίσσεται η υπόθεση της 28χρονης στην Κρήτη, με τον 30χρονο σύζυγό της να αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ενώ ο ίδιος επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος, τα ευρήματα στο όχημα και οι μαρτυρίες των συγγενών συνθέτουν μια διαφορετική εικόνα.

Τα σκοτεινά σημεία της «πτώσης»

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε ξαφνικά λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα η σύζυγός του να πεταχτεί στο οδόστρωμα. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή έρχεται σε σύγκρουση με μια σειρά από ερωτήματα

Οι ζημιές στο όχημα: Αν η 28χρονη απλώς έπεσε, πώς εξηγείται ο σπασμένος προφυλακτήρας που βρέθηκε αποκολλημένος και φορτωμένος στο πίσω μέρος της κλούβας; Πότε και πώς ράγισε το μπροστινό παρμπρίζ;

Τα ίχνη αίματος: Η αστυνομία εντόπισε κηλίδες αίματος όχι μόνο στη χειρολαβή του συνοδηγού, αλλά και στην πλαϊνή συρόμενη πόρτα, καθώς και στην πίσω πόρτα του οχήματος.

Ο έλεγχος του ΚΤΕΟ: Παρά τον ισχυρισμό του 30χρονου ότι η πόρτα ήταν προβληματική, οι πρώτες εμπειρικές δοκιμές των αστυνομικών δεν έδειξαν κάποια δυσλειτουργία στον μηχανισμό σφράγισης.

Το «τυφλό» 20λεπτο και η μαρτυρία του παιδιού

Το βιντεοληπτικό υλικό από το σπίτι του ζευγαριού δείχνει την οικογένεια να αναχωρεί με τον προφυλακτήρα στη θέση του. Μέσα στα 22 λεπτά που μεσολάβησαν μέχρι το τηλεφώνημα στην πεθερά του, ο 30χρονος -ο οποίος βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ- υποστηρίζει ότι συνέβη το ατύχημα.

Η πιο συγκλονιστική πτυχή της υπόθεσης, ωστόσο, έρχεται από την 6,5 ετών κόρη του ζευγαριού. Το παιδί, που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, φέρεται να είπε στον θείο του: «Ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και την έριξε». Η κατάθεση αυτή θεωρείται κλειδί, με τις αρχές να αναμένουν την εξέταση της ανήλικης από παιδοψυχολόγο αναφέρει το Cretalive.

Το παρελθόν του ζευγαριού

Η 28χρονη νοσηλεύεται με «περιτραυματική αμνησία». Στις ελάχιστες λέξεις που ψέλλισε, ανέφερε: «Με χτύπησε αυτοκίνητο», χωρίς να μπορεί να δώσει λεπτομέρειες για τις συνθήκες.

Παράλληλα, στο φως έρχονται πληροφορίες για ταραγμένο παρελθόν, με αναφορές για επεισόδιο χειροδικίας τον Ιανουάριο του 2026, ενώ η γυναίκα βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Η μητέρα της κοπέλας περιγράφει μια εικόνα χάους. Βρήκε την κόρη της αιμόφυρτη στο έδαφος, λίγα μέτρα πίσω από την κλούβα, και τον γαμπρό της σε κατάσταση αλλοφροσύνης να φωνάζει για τα παιδιά τους.

Η έρευνα συνεχίζεται, με την κατάθεση της 28χρονης -όταν η υγεία της το επιτρέψει- να θεωρείται η μοναδική που μπορεί να ρίξει οριστικό φως στο τι συνέβη εκείνα τα κρίσιμα λεπτά στην Παντάνασσα.