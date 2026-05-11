Σειρά αναπάντητων προς το παρόν ερωτηματικών στην υπόθεση της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, στην άκρη του δρόμου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή της Παντάνασσας, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (09/05).

Η άτυχη μητέρα 4 παιδιών νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και η κατάστασή της είναι τόσο άσχημη που δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση στην αστυνομία για το κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες έγινε ο βαρύς τραυματισμός της.

Απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση

Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του δράστη, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, Τρίτη. Ο ίδιος υποστηρίζει πως πρόκειται για ατύχημα. Οπως περιέγραψε, ενώ το όχημά του βρισκόταν σε κίνηση, άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η γυναίκα του έπεσε στο οδόστρωμα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν κάτι που δείχνει αδιανόητο και παραπέμπει σε ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της γυναίκας της οικογενείας. Σύμφωνα με αυτές ο 30χρονος άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητο την 28χρονη σύζυγό του και μητέρα των παιδιών τους, ενώ τα τρία από τα τέσσερα βρίσκονταν την ώρα της απίστευτης βίας μέσα στο όχημα και έγιναν μάρτυρες του αιματηρού περιστατικού.

Κλειδί οι καταθέσεις των ανηλίκων παιδιών του ζευγαριού

Άτομα από το περιβάλλον της 28χρονης ανέφεραν ότι τα ρούχα της ήταν σκισμένα και πως η εικόνα της παρέπεμπε σε άνθρωπο που είχε συρθεί.

Παράλληλα, εξετάζονται και πληροφορίες σχετικά με την παρουσία αίματος σε αντικείμενα μέσα στο όχημα, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις μαρτυρίες των παιδιών που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή μαζί με το ζευγάρι.

Υπό την επήρεια αλκοόλ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 30χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως έδειξε το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε εξετάσεις αίματος, προκειμένου να διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.