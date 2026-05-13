Ολοκληρώθηκε η απεργιακή συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε παράλυση εξαιτίας της 24ωρης πανελλαδικής απεργία που πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΥ. Αμέσως μετά οι απεργοί πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή.

Όπως πολλοί από τους εργαζόμενους – απεργούς ανέφεραν κατά τη διάρκεια της απεργιακής συγκέντρωσης ο μισθός τους εδώ και καιρό εξαντλείται πριν φτάσουν στα μέσα του μήνα.

Επίσης αναφερόμενοι στα δημόσια αγαθά όπως υγεία και παιδεία, επισήμαναν ότι απειλούνται από μια «μεταρρύθμιση» που αποδομεί το δημόσιο τομέα υπέρ του ιδιωτικού τομέα και σε κάθε περίπτωση σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση οι απεργοί καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκης συνεχίζει την υποστελέχωση των υπηρεσιών και στη συνέχεια τη στοχοποίηση των υπαλλήλων μέσω του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκεται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, το ξεπάγωμα της μισθολογικής διετίας 2016-2017 και τη γενναία χρηματοδότηση του ΕΣΥ. Ακόμη οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ και η επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας.

Τα αιτήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο

– Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας

– Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

– Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση

– Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία

– Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας2016–2017

-Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

-Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

– Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

– Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση

– Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

-Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις