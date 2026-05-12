Νέο ισχυρό πλήγμα δέχονται τα αμερικανικά νοικοκυριά, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν, που διανύει πλέον τη 10η εβδομάδα του, προκαλεί ραγδαία άνοδο στις τιμές της ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, την Τρίτη, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σημείωσε άλμα 3,8% τον Απρίλιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Πρόκειται για μια ανησυχητική επιστροφή σε υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, τα οποία η αμερικανική οικονομία είχε αρχίσει να αφήνει πίσω της, μετά το ιστορικό υψηλό του 9,1%, τον Ιούνιο του 2022 (μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία). Παρόλο που ο πληθωρισμός υποχωρούσε σταθερά έκτοτε, η νέα γεωπολιτική κρίση στον Περσικό Κόλπο ανατρέπει τα δεδομένα.

Το σοκ της βενζίνης και το «φρένο» στα Στενά του Ορμούζ

Η κύρια αιτία της ανόδου εντοπίζεται στα καύσιμα. Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 5,4%, μέσα σε έναν μόλις μήνα, ενώ σε ετήσια βάση, η αύξηση ξεπερνά το 28%. Σύμφωνα με την ένωση αυτοκινητιστών AAA, η μέση τιμή ανά γαλόνι έχει ξεπεράσει τα 4,50 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 44% σε σχέση με πέρυσι.

Η κρίση πυροδοτήθηκε μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Η Τεχεράνη απάντησε κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), προκαλώντας «έκρηξη» στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Η στάση της Fed και η πολιτική πίεση Τραμπ

Τα νέα δεδομένα βάζουν τη Federal Reserve σε θέση αναμονής. Ενώ οι αγορές προσδοκούσαν μειώσεις επιτοκίων, εντός του 2026, η Fed εμφανίζεται πλέον επιφυλακτική, φοβούμενη ότι το ενεργειακό κόστος θα διαχυθεί και σε άλλα προϊόντα, προκαλώντας μια γενικευμένη πληθωριστική κρίση.

Την ίδια στιγμή, ο αμερικανός πρόεδρος εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην Κεντρική Τράπεζα και στον απερχόμενο επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ, απαιτώντας άμεση μείωση των επιτοκίων, για την τόνωση της οικονομίας. Το βλέμμα στρέφεται τώρα στον Kevin Warsh, την επιλογή του Ντόνλντ Τραμπ για τη διαδοχή του Πάουελ, ο οποίος αναμένεται να επικυρωθεί από τη Γερουσία εντός της εβδομάδας, αν και παραμένει άγνωστο αν θα επιλέξει να ακολουθήσει μια πιο επιθετική πολιτική μείωσης επιτοκίων, εν μέσω πολέμου.

Στα πρόθυρα ύφεσης η βιομηχανία

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην αντλία της βενζίνης. Οι τιμές των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 0,7% τον Απρίλιο, με τις τιμές του κρέατος να καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Η πραγματική οικονομία αρχίζει να «πονά», με κολοσσούς όπως η Whirlpool (KitchenAid, Maytag) να αναφέρουν πτώση εσόδων κατά 10%. Η εταιρεία προειδοποίησε ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει μια «κάμψη του κλάδου σε επίπεδα ύφεσης», κλονίζοντας ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.