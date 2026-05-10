Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί, λογικά και αναμενόμενα, η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στην Real News, με επίκεντρο την υπόθεση των υποκλοπών και τις ευρύτερες προεκτάσεις της στο πολιτικό σύστημα, αλλά κυρίως λόγω των όσων είπε για τον εαυτό του.

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης εμφανίστηκε ως «θύμα» των καταστάσεων, λέγοντας ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη «για να προστατεύσει την κυβέρνηση, την παράταξη, τις υπηρεσίες ασφαλείας και την πατρίδα», αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για το ποιος έχει την πραγματική ευθύνη του σκανδάλου και απορρίπτοντας τις κατηγορίες για προσωπική εμπλοκή σε παράνομες πρακτικές.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για προσπάθεια αναδιαμόρφωσης του αφηγήματος γύρω από μία από τις πιο βαριές υποθέσεις θεσμικής κρίσης των τελευταίων ετών με το ΠαΣοΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύουν σφοδρή κριτική, κάνοντας λόγο για πολιτική υπεκφυγή, ανάγκη λογοδοσίας και θεσμική εκκρεμότητα που παραμένει ανοιχτή.

Σε πιο αιχμηρό τόνο, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση, ασκώντας κριτική στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ Νίκο Ανδρουλάκη και κατηγορώντας τον για πολιτική τοξικότητα. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για την υπόθεση υπερισχύουν, σύμφωνα με τη δική του ανάγνωση, έναντι άλλων νομικών εκτιμήσεων που έχουν διατυπωθεί δημόσια.

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του αποτελεί η επιμονή ότι η στάση του υπήρξε πράξη ανάληψης πολιτικής ευθύνης. Ο ίδιος περιγράφει την παραίτησή του το 2022 ως κίνηση που είχε στόχο την προστασία της κυβέρνησης και της παράταξης, υπογραμμίζοντας ότι «πήρε πάνω του» το πολιτικό κόστος, θέλοντας να περάσει το μήνυμα εντός κι εκτός ΝΔ ότι είναι απλώς θύμα των περιστάσεων.

Δεν διεκδικεί πολιτική επιστροφή

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην εκλογική πολιτική, ο πρώην Γενικός Γραμματέας εμφανίζεται κατηγορηματικός. «Όχι», απαντά σε σχετική ερώτηση, διευκρινίζοντας ότι δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ δηλώνει πως θα παραμείνει ενεργός «με την ιδιότητα του εθελοντή».

Η αντίδραση του ΠαΣοΚ: «Μας λέει ότι έγινε θυσία για την πατρίδα!»

Το ΠαΣοΚ-ΚΙΝΑΛ αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις Δημητριάδη, ζητώντας την παραπομπή του στη Δικαιοσύνη και υποστηρίζοντας ότι η συνέντευξη αναδεικνύει την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης. Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον πρώην στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρόσωπο που «θυσιάστηκε», ενώ στην πραγματικότητα, όπως υποστήριξε, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τον ρόλο του στον μηχανισμό παρακολουθήσεων.

Το ΠαΣοΚ θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με την περίοδο διαχείρισης της ΕΥΠ, τη λειτουργία των μηχανισμών παρακολούθησης και τη σχέση τους με το λογισμικό Predator, ζητώντας θεσμική διερεύνηση χωρίς πολιτικές υπεκφυγές. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η δημόσια συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά απαιτείται πλήρης δικαστική διερεύνηση.

«Ο κ. Δημητριάδης από θέση αφ’ υψηλού στο απυρόβλητο χάρη στις μεθοδεύσεις συγκάλυψης του θείου του και πρωθυπουργού, δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση», δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς και πρόσθεσε πώς “ο επιτελικός ωτακουστής”, (εξουσιοδοτούμενος βάσει της 344 απόφασης, ΦΕΚ 2659/2021, «με εντολή πρωθυπουργού να υπογράφει έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που αφορούν στην Ε.Υ.Π»), μας πληροφορεί ότι “έγινε θυσία” για να προστατεύσει την κυβέρνηση, την παράταξη, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα(!)».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε πως «το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να γνωρίζει ότι πατριωτικό καθήκον δεν είναι η δημιουργία ενός παρακράτους παράνομων παρακολουθήσεων, που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Είναι σίγουρα, όμως, η λογοδοσία και η τιμωρία όσων το επινόησαν και χειραγωγούν τους θεσμούς για να εξασφαλίσουν την ασυλία τους».

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβαιώνεται ο κεντρικός του ρόλος

Αντίστοιχα σκληρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος κάνει λόγο για επιβεβαίωση του κεντρικού ρόλου του Γρηγόρη Δημητριάδη στη διαχείριση της υπόθεσης. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του πρώην Γενικού Γραμματέα ουσιαστικά ενισχύουν τις πολιτικές αιχμές για συγκάλυψη και επιρρίπτουν ευθύνες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει επίσης ζήτημα λογοδοσίας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει θεσμικά και ότι εξακολουθεί να απαιτεί πλήρη διερεύνηση. Στο πολιτικό του αφήγημα, συνδέει την υπόθεση με ευρύτερα ζητήματα λειτουργίας του κράτους δικαίου και ελέγχου των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Αποκάλυψη! Πλήρης δικαίωση για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος. Ο πρωθυπουργός το αποδέχεται ή θα απαντήσει; Πόσο μπορεί να σιωπά; Φοβάται να μιλήσει ο θείος μην του πει κι άλλα ο ανιψιός;

Παραδέχεται ότι η συγκάλυψη έγινε για το κόμμα και την οικογένεια.

Παραδέχεται ότι κινούσε τα νήματα της ΕΥΠ – Predator.

Καλύπτει το πραξικόπημα του Αρείου Πάγου.

Ο κ. Δημητριάδης εκπροσωπεί την Ομερτά. Αυτός είναι το χέρι του παρακράτους

Η σημερινή συνέντευξη στην Realnews επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του.

Η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη, ανιψιού του πρωθυπουργού και πρώην Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης, είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων.

Αναφέρει ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για να προστατέψει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή του, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα.

Πώς ανέλαβε την ευθύνη; Παραιτούμενος και σιωπώντας; Η ανάληψη ευθυνών απαιτεί δημόσια λογοδοσία και τοποθέτηση. Επίσης, πώς αντιλαμβάνεται την προστασία των συμφερόντων όλων των παραπάνω ο κ. Δημητριάδης είναι ένα θέμα.

Αναφέρει και μάλιστα ξεκάθαρα, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του χάλασε τα χατίρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό το επωμίζεται και θα συνεχίσει να το κάνει ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποια είναι τα ονοματεπώνυμα αυτής της διαπλοκής που κάνει κακό στη χώρα και την πολέμησε ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Μητσοτάκη;

Αναφερόμενος στο επιτελικό κράτος καταλάβαμε ακριβώς τι έχει γίνει και τι καταλογίζει η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Και συνεχίζει: «πρέπει να υπάρχει σωστή επαφή του κέντρου με τους βουλευτές, με τις τοπικές οργανώσεις της ΝΔ, με τα εμπορικά, οικονομικά και τεχνικά επιμελητήρια, τους αγρότες και ούτω καθεξής, ώστε να πληροφορούμαστε γρήγορα τις ανάγκες και να επεμβαίνουμε».

Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα εμείς, είναι μόνη της απόλυτα ειλικρινής και διαφανής η απάντηση του κ. Δημητριάδη. Ο κυνισμός της ειλικρίνειας ξεπέρασε τα ψέματα της συγκάλυψης.

«Από το 2022, που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση», αναφέρει σε άλλο σημείο. Τι ακριβώς εννοεί; Η σιωπή, οι απειλές, οι εκβιασμοί, οι SLAPP αγωγές είναι η προστασία της ΝΔ και του Μαξίμου;

Για τον κ. Δημητριάδη φαίνεται ότι εκτός από τις φιλίες, που είναι ιερές, ιερές είναι και οι κουμπαριές».