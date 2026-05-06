Έντονα ανοδικά κινήθηκε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, κλείνοντας στις «παρυφές» των 2.300 μονάδων, αποτυπώνοντας και αυτό με τη σειρά του το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε από την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 3,17% στις 2.299,87 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.254,31 μονάδων (+1,13%) και 2.314,77 μονάδων (+3,84%). Ο τζίρος ανήλθε στα 440,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 66 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,6 εκατ. τεμάχια αξίας 42,3 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 3,40% στις 5.841,87 μονάδες, ενώ στο +1,42% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.945,31 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 4,98% στις 2.625,74 μονάδες.

Με το βλέμμα στο Ορμούζ

Η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για ένα μεστό ράλι ανόδου στη Λ. Αθηνών, όπως και στις ευρωπαϊκές αγορές, με ισχυρή ώθηση από την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Βέβαια το μέτωπο εκεί ακόμη είναι θολό, εντούτοις, επιπλέον υποστηρικτικά λειτουργεί και η άνοδος του ευρώ, που ευνοεί τις τοποθετήσεις στη Γηραιά Ήπειρο, όπως και επί ελληνικού εδάφους, κάτι που φαίνεται και στις διαφορές με τη Wall Street.

Σε κάθε περίπτωση όμως, μετά από αρκετές ημέρες οι επενδυτές βλέπουν ότι υπάρχουν διεργασίες που δεν αποκλείεται να έχουν ευτυχή κατάληξη. Οι δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συνέβαλαν σε αυτήν την εκτίμηση, καθώς ο ίδιος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν.

Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτόνωση της κρίσης. Το ενδεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου. Παράλληλα, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός λίγο αργότερα, τονίζοντας ότι μια συμφωνία δεν είναι δεδομένη και χαρακτηρίζοντας «μεγάλη υπόθεση» την αποδοχή της πρότασης από το Ιράν. Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν σε περιορισμό των αρχικών κερδών στις αγορές.

Παρά τις αντιφατικές δηλώσεις, το συνολικό μήνυμα που έλαβαν οι αγορές είναι ότι υπάρχει περιθώριο διπλωματικής λύσης, στοιχείο που προς το παρόν λειτουργεί καθησυχαστικά. Επίσης, η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, έδωσε κάποιες ανάσες, ενισχύοντας το επενδυτικό κλίμα και περιορίζοντας τους φόβους για αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Βιοχάλκο σημείωσε άλμα 10,90%, με τις Alpha Bank και Τιτάν να ακολουθούν με +7,86% και +7,65% αντίστοιχα. Κέρδη 6,85% για την Eurobank, με τις Πειραιώς και Aktor να κερδίζουν πάνω από 5% και τις ΕΛΧΑ και Aegean πάνω από 4%.

Άνω του 3% ήταν η άνοδος σε Κύπρου, Εθνική και ΔΕΗ, άνω του 2% σε Coca Cola, ΔΑΑ, ΓΕΚΤ Τέρνα, Metlen και Allwyn και άνω του 1% σε Cenergy, Λάμδα και ΟΤΕ. Στον αντίποδα, κοντά, αλλά χαμηλότερα, του 1% ήταν οι απώλειες σε Jumbo και Σαράντη, ενώ Optima και ΕΥΔΑΠ έχασαν πάνω από 1%. Η Helleniq Energy έχασε 3,23% και η Motor Oil σημείωσε απώλειες 4,86%.

Πηγή: ot.gr