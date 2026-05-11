Θετικά, αλλά χωρίς συναλλακτικές εξάρσεις, κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κατάφερε να διαφοροποιηθεί από το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών που έφερε το νέο αδιέξοδο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,67% στις 2.295,32 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.273,70 μονάδων (-0,28%) και 2.301,83 μονάδων (+0,95%). Ο τζίρος ανήλθε στα 234,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 27,6εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3 εκατ. τεμάχια αξίας 38,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,74% στις 5.830,72 μονάδες, ενώ στο +0,01% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.947,94 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,95% στις 2.653,06 μονάδες.

Επιστροφή στην ανοδική τροχιά

Μετά από τη διορθωτική συνεδρίαση της Παρασκευής, το ελληνικό χρηματιστήριο, κατάφερε να υπερκεράσει την αρχική του νευρικότητα, αλλά και το αρνητικό διεθνές κλίμα, και να κλείσει θετικά. Εντούτοις, ούτε κατάφερε να ανακτήσει τις 2.300 μονάδες, ούτε και να ανεβάσει τους συναλλακτικούς του ρυθμούς, με τον τζίρο να προέρχεται από επιλεγμένους τίτλους.

Σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance, το επίπεδο των 2.320 μονάδων αποτελεί κομβικό σημείο για την αγορά, καθώς στην ίδια περιοχή είχε ολοκληρωθεί και η ανοδική αντίδραση του περασμένου Απριλίου. Η κατοχύρωση αυτής της ζώνης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για νέα δοκιμασία των υψηλών της αγοράς.

Από την άλλη πλευρά, σημαντικές στηρίξεις εντοπίζονται στη ζώνη των 2.220–2.230 μονάδων, ενώ το ημερήσιο stop έχει πλέον μεταφερθεί στις 2.187 μονάδες, επίπεδο που θεωρείται κομβικό για τη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης.

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκονται και οι επικείμενες ανακοινώσεις του MSCI στις 12 του μήνα, οι οποίες, όπως σημειώνει και ο κ. Ζαχαράκης, επηρεάζουν ήδη επιλεκτικά τις μετοχές της αγοράς, ευνοώντας ορισμένους τίτλους και ασκώντας πιέσεις σε άλλους.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Fast Finance, πέρα από τον τραπεζικό κλάδο, αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι μετοχές της ενέργειας και των κατασκευών, καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης των συγκεκριμένων κλάδων παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές.

Την ίδια ώρα, η ανοδική τάση φαίνεται να διαχέεται πλέον και στη μεσαία αλλά και τη μικρότερη κεφαλαιοποίηση, με αρκετές εταιρείες να καταγράφουν σημαντικές αποδόσεις το τελευταίο διάστημα. Όπως αναφέρει ο κ. Ζαχαράκης, οι μικροεπενδυτές επιστρέφουν ενεργά στην αγορά, αναζητώντας εταιρείες με υγιή θεμελιώδη μεγέθη και αναπτυξιακές προοπτικές.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΥΔΑΠ, η Optima Bank και η ΔΕΗ έκλεισαν με άλμα άνω του 4%, με τις Cenergy, Helleniq Energy και Βιοχάλκο να ακολουθούν με κέρδη άνω του 3%. Κέρδη που ξεπέρασαν το 2% σημείωσαν οι Εθνική και Σαράντης, η Κύπρου και η ΕΛΧΑ ενισχύθηκαν κατά 1,22% και 1,69% αντίστοιχα, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Λάμδα, Metlen, Jumbo, Πειραιώς, ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Allwyn.

Στον αντίποδα, η Motor Oil έχασε 2,49%, με τις Τιτάν, Aegean και ΔΑΑ να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Eurobank, Coca Cola, Aktor και Alpha Bank.

Πηγή: ot.gr