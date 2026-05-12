Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ανάστατη είναι η Converse, μετά τις απολύσεις και τις χειρότερες τριμηνιαίες πωλήσεις εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Το ανώτατο στέλεχος του brand αθλητικών που ανήκει στον όμιλο της Nike, προσπάθησε να καθησυχάσει το προσωπικό του ότι η στρατηγική της μάρκας θα επιτύχει.

«Υπόσχομαι ότι αυτό θα λειτουργήσει και μάλιστα πιο γρήγορα από ό,τι οι περισσότεροι από εμάς περιμένουμε», επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος Άαρον Κέιν στους υπαλλήλους της Converse σε συνάντηση την Πέμπτη.

Γιατί ανησυχεί η Converse

Οι πωλήσεις στην Converse βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση και αναμένεται να φτάσουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011. Το χαρακτηριστικό παπούτσι Chuck Taylor της εταιρείας έχει χάσει την εύνοια των αγοραστών και τα νεότερα στυλ δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν την προτίμησή τους, γι’ αυτό και αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nike, Έλιοτ Χιλ.

Καθώς οι προκλήσεις για την Converse βαθαίνουν, έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα σχετικά με το εάν η Nike θα την κρατήσει στην αγορά. Η Authentic Brands Group Inc. έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την Converse εάν τεθεί προς πώληση, όπως αναφέρει το Bloomberg, αν και η Nike έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στη συγκεκριμένη επωνυμία.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία της Πέμπτης, ο Κέιν δήλωσε ότι η Converse σχεδιάζει να «κάνει περισσότερα με λιγότερα προϊόντα» και ότι θα επικεντρωθεί στα κλασικά προϊόντα Chuck Taylor και Jack Purcell τις επόμενες δύο σεζόν. Ο Cain μίλησε επίσης για επενδύσεις σε βασικές πόλεις, με έμφαση στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Σαγκάη και τη Σεούλ.

«Είμαστε μια εταιρεία που μπορούμε να αναπτυχθούμε, είμαστε μια αθλητική εταιρεία και μια μάρκα που αμφισβητεί τα καθιερωμένα», διευκρίνισε ο Κέιν.

Στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, η Nike μείωσε τις δαπάνες για τη δημιουργία ζήτησης, μια κατηγορία που περιλαμβάνει τις δαπάνες μάρκετινγκ, κατά σχεδόν 60%. Εσωτερικά, τα προνόμια των εργαζομένων, όπως τα δωρεάν σνακ, έχουν μειωθεί καθώς οι πωλήσεις έχουν αποδυναμωθεί.

Ο Κάιν μίλησε για τη σημασία των δημιουργικών ανθρώπων, οι οποίοι, όπως είπε, του θύμισαν «πόσο εύκολη θα είναι αυτή η επιστροφή όταν αποδεχτούμε το γεγονός ότι οι απαντήσεις είναι ήδη εκεί έξω».

Ο θρύλος της Converse

Το «αστεράτο» παπούτσι δημιουργήθηκε από τον Marquis Mills Converse το 1908 και την εταιρεία του Converse Rubber Shoe Company στο Malden της Μασαχουσέτης.

Η Converse αρχικά παρήγαγε χειμωνιάτικα παπούτσια και μπότες με λαστιχένια σόλα. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετατόπισε την παραγωγή της για να κατασκευάζει υποδήματα για τον στρατό.

Αρχικά, ήταν ένας από τους λίγους παραγωγούς αθλητικών παπουτσιών και κυριάρχησε στην αγορά των ΗΠΑ, καθώς συνδέθηκε με το μπάσκετ.

Ο Elvis Presley φορούσε Converse, ενώ τη δεκαετία του ’90 ο Kurt Cobain των Nirvana έγινε ο πιο διάσημος νέος πρεσβευτής της μάρκας, δίνοντας μια επαναστατική και καλλιτεχνική εικόνα σε αθλητικά παπούτσια που προηγουμένως συνδέονταν περισσότερο με το μπάσκετ.

Ομοίως από τον «Επαναστάτη χωρίς αιτία» James Dean, βρέθηκαν να πρωταγωνιστούν στο Trainspotting με τη βοήθεια του McGregor.

Σήμερα το χαρτοφυλάκιο της Converse περιλαμβάνει προϊόντα με τα εμπορικά σήματα Chuck Taylor All-Stars, Cons, Jack Purcell, One Star και Star Chevron.

Συχνά συνεργάζεται σε ειδικές εκδόσεις προϊόντων με άλλες μάρκες, όπως η John Varvatos. Η ανάπτυξη της Converse ως casual αξεσουάρ μόδας συνέβαλε σε έσοδα ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023.

Πηγή: ot.gr