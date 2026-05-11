Δηλώνοντας αθώος εμφανίστηκε τη Δευτέρα ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ο άνδρας που κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA). Ο 31χρονος από την Καλιφόρνια αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ο πυροβολισμός κατά πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας.

Η εμφάνιση στο δικαστήριο και η υπερασπιστική γραμμή

Ο Άλεν εμφανίστηκε στη δικαστική αίθουσα φορώντας την πορτοκαλί στολή των φυλακών, με χειροπέδες και αλυσίδες στα πόδια. Κατά τη διάρκεια της σύντομης ακροαματικής διαδικασίας παρέμεινε σιωπηλός, με έναν από τους συνηγόρους του να δηλώνει εκ μέρους του την άρνηση των κατηγοριών.

Η υπεράσπιση του 31χρονου έχει ήδη θέσει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, ζητώντας από τον ομοσπονδιακό δικαστή Τρέβορ ΜακΦάντεν την εξαίρεση δύο κορυφαίων στελεχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης από την υπόθεση.

Ζήτημα εξαίρεσης εισαγγελέων λόγω «σύγκρουσης συμφερόντων»

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του Άλεν, ο εκτελών χρέη Γενικού Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς και η Εισαγγελέας των ΗΠΑ Ζανίν Πίρο παρευρίσκονταν στην εκδήλωση τη στιγμή της επίθεσης. Ως εκ τούτου, θεωρούνται εν δυνάμει θύματα ή μάρτυρες της υπόθεσης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Γιουτζίν Όμ δήλωσε ότι θα επιδιώξει την εξαίρεση ολόκληρου του γραφείου της Πίρο από την υπόθεση. Ο δικαστής ΜακΦάντεν δεν εξέδωσε άμεση απόφαση, ζητώντας από την πλευρά του κατηγορουμένου να τεκμηριώσει περαιτέρω το εύρος του αιτήματος εξαίρεσης.

Το χρονικό της επίθεσης στο Hilton της Ουάσινγκτον

Η επίθεση σημειώθηκε στις 25 Απριλίου στο ξενοδοχείο Washington Hilton, διακόπτοντας απότομα μια από τις σημαντικές ετήσιες εκδηλώσεις της αμερικανικής πρωτεύουσας. Ο Άλεν φέρεται να έσπασε τον κλοιό ασφαλείας και να πυροβόλησε με καραμπίνα έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Ο 31χρονος δράστης τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του, αλλά δε δέχθηκε πυρά. Εκτός από την απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου, κατηγορείται για επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο με φονικό όπλο και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής.

Σε περίπτωση καταδίκης, μόνο για την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, ο Άλεν αντιμετωπίζει τη μέγιστη ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 29 Ιουνίου.