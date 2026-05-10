Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο «δύο επιπλέον εβδομάδες» για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του που μαγνητοσκοπήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και μεταδόθηκε σήμερα.

Ερωτηθείς από την ανεξάρτητη δημοσιογράφο Σέριλ Άτκινσον, ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε εξάλλου ότι οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο» και επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να χλευάσει άλλη μια φορά τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη». Σύμφωνα με τον ίδιο οι σύμμαχοι των ΗΠΑ «δεν ήταν εκεί για να βοηθήσουν».

Η συνέντευξη βγήκε λίγο μετά τις ανακοινώσεις από το Ιράν

Πιο συγκεκριμένα όπως ανέφερε: «Έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο ίσως να μην το αντιλαμβάνονται, όμως πιστεύω ότι το γνωρίζουν. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι έχουν πει την τελευταία λέξη τους».

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε «να παραμείνει επιτόπου δύο επιπλέον εβδομάδες και να πλήξει όλους τους στόχους. Είχαμε υπόψη ορισμένους στόχους και έχουμε πλήξει πιθανόν 70% απ’ αυτούς, όμως υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαμε να πλήξουμε δεν θα ήταν παρά η τελική πινελιά», δήλωσε.

Η δημοσιοποίηση αυτής της συνέντευξης έγινε ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στην τελευταία αμερικανική πρόταση, η οποία έχει στόχο να τερματισθεί η σύγκρουση που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από το Ιράν και τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ προχώρησε και σε δεύτερη επίθεση κατά του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ακόμα μια επίθεση κατά του Ιράν, λίγο αφότου η Τεχεράνη υπέβαλε την απάντησή της στην αμερικανική ειρηνευτική πρόταση μέσω Πακιστανού διαμεσολαβητή και στο φόντο της συνέντευξης του.

«Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ!)», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα η ανάρτηση του είχε ως εξής:

«Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ!), και τελικά στάθηκε τυχερό όταν ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα έγινε Πρόεδρος. Δεν ήταν μόνο καλός μαζί τους, ήταν και σπουδαίος, πηγαίνοντας στο πλευρό τους, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους Συμμάχους, και δίνοντας στο Ιράν μια σημαντική και πολύ ισχυρή νέα πνοή ζωής. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε πράσινα μετρητά, που πετούσαν στην Τεχεράνη, τους παραδόθηκαν σε ασημένιο πιάτο.

Κάθε τράπεζα στην Ουάσινγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ άδειασε – Ήταν τόσα πολλά χρήματα που όταν έφτασαν, οι Ιρανοί κακοποιοί δεν είχαν ιδέα τι να τα κάνουν. Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τέτοια χρήματα και δεν θα ξαναδεί ποτέ. Τα έβγαλαν από το αεροπλάνο σε βαλίτσες και σακίδια και οι Ιρανοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τύχη τους. Τελικά βρήκαν τον μεγαλύτερο ΚΟΡΌΪΔΟ από όλους, με τη μορφή ενός αδύναμου και ηλίθιου Αμερικανού Προέδρου. Ήταν μια καταστροφή ως «Ηγέτης» μας, αλλά όχι τόσο κακός όσο ο Νυσταγμένος Τζο Μπάιντεν!

Για 47 χρόνια οι Ιρανοί μας «χτυπούν», μας αφήνουν να περιμένουμε, σκοτώνουν τον λαό μας με τις βόμβες στο δρόμο, καταστρέφουν διαμαρτυρίες και πρόσφατα εξαφανίζουν 42.000 αθώους, άοπλους διαδηλωτές και γελούν με τη χώρα μας που τώρα ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΝΑΙ. Δεν θα γελούν πια! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».