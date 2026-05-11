Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Samsung κατέθεσε η Ντούα Λίπα, ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε εμφανώς μια φωτογραφία του προσώπου της χωρίς τη συγκατάθεσή της σε διάφορα μοντέλα τηλεοράσεων που πωλούνται στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνιας, η συσκευασία της εταιρείας «σχεδιάστηκε με σκοπό να εκμεταλλευτεί αθέμιτα την επιτυχία που η κα Λίπα κέρδισε με κόπο, για να προωθήσει και να πουλήσει τα προϊόντα της Samsung».

Η αγωγή περιλαμβάνει ισχυρισμούς για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση εμπορικού σήματος και παράνομη χρήση της εικόνας και της ομοιότητας της Λίπα.

Αγνοήθηκαν οι εκκλήσεις

Σύμφωνα με την αγωγή, η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της τραγουδίστριας στο φεστιβάλ Austin City Limits του 2024 και η Λίπα κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογραφίας. Η ίδια, σύμφωνα με το BBC, πληροφορήθηκε για την εμφάνισή της στα κουτιά της Samsung τον Ιούνιο του 2025.

Οι θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν επίσης να δημοσιεύουν σχετικά με αυτό, περιγράφοντάς το ως το «Dua Lipa TV Box».

Η αγωγή αναφερόταν σε δύο συγκεκριμένα σχόλια στο Instagram: στο πρώτο, κάποιος ανέφερε ότι θα αγόραζε «αυτή την τηλεόραση μόνο και μόνο επειδή εμφανίζεται η Ντούα», και στο άλλο ο χρήστης έγραφε: «Αν θέλετε να πουλήσετε οτιδήποτε, απλά βάλτε μια φωτογραφία της Ντούα Λίπα πάνω του».

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της 30χρονης τραγουδίστριας, η Samsung αγνόησε προφανώς τις «επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις» να «παύσει και να αποφύγει την παραβίαση των δικαιωμάτων της».

Η ποπ σταρ έχει μια σειρά εμπορικών συνεργασιών με μάρκες όπως η Puma, η Versace και η Yves Saint Laurent, όπως αναφέρεται στην αγωγή. Έχει επίσης συνεργαστεί με μάρκες όπως η Apple, η Porsche και η Chanel, ενώ πιο πρόσφατα έγινε το παγκόσμιο κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας της Nespresso.

Πηγή: ot.gr