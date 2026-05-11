Μετά τη μεγάλη επιτυχία της 8ης διοργάνωσης και την ψήφο εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων, η 9η Art Thessaloniki Fair παραμένει το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός στο Νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης

Θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 17 Μαΐου 2026, στον εκθεσιακό χώρο TIF-HELEXPO, το μεγαλύτερο συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο της χώρας, στα περίπτερα 10, 9 και 8.

Η Art Thessaloniki Fair είναι στρατηγικά τοποθετημένη στη Θεσσαλονίκη, μια πολυπολιτισμική πόλη με ιστορικούς δεσμούς με τα Βαλκάνια, την Ιταλία, τη Ρωσία, το Ισραήλ και την Τουρκία. Με ιστορία που ξεπερνά τα 2.500 χρόνια, η Θεσσαλονίκη ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η πόλη βρίσκεται κοντά σε σημαντικά πολιτιστικά και φυσικά αξιοθέατα όπως: το Άγιον Όρος και τα μοναστήρια του, οι Βυζαντινές εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, ο Όλυμπος, το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου, η Βεργίνα με τους Βασιλικούς Τάφους και ο αρχαιολογικός χώρος της Αμφίπολης.

Για το 2026, ξεκινήσαμε συνεργασίες με την Ρουμανική Art Fair MoBU Bucharest και τη Biennale OSTEN των Σκοπίων, με στόχο την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της ανταλλαγής και της διαμόρφωσης ενός πολιτιστικού δικτύου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, προωθούμε το εμπορικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό σκέλος της τέχνης.

Η 9η Art Thessaloniki Fair παρουσιάζει:

Γκαλερί από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία Projects ανεξάρτητων καλλιτεχνών για τέταρτη συνεχή χρονιά Τιμώμενος καλλιτέχνης με ειδική αφιερωματική έκθεση Μουσειακές εκθέσεις και εντυπωσιακές ιδιωτικές συλλογές Συνεργασίες με διεθνή ιδρύματα H Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος (ΠΕΕΒΕ) και η 9th Art Thessaloniki Fair σε συνεργασία και με κοινό στόχο για την καλλιτεχνική προώθηση νέων δημιουργών ηλικίας μέχρι 33 χρόνων και την ανάδειξή τους στο καλλιτεχνικό δηναμικό της χώρας, συνεχίζουν για 6η χρονιά την θεματική έκθεση με το αντίστοιχο βραβείο νέων καλλιτεχνων με τίτλο MATAROA. Oι δέκα επιλεγμένοι θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ατομικά περίπτερα δωρεάν.Για τους 3 πρώτους που θα επιλεγούν από τους ψήφους του κοινού θα δωθούν χρηματικά βραβεία. “Βραβεία Opy Zouni” – Χρηματικά βραβεία σε 3 ανεξάρτητους καλλιτέχνες Performance

Τιμώμενοι καλλιτέχνες

2016: Thodoros Papadimitriou (1931-2018), Nikos Sachinis (1924-1989)

2017: Costas Tsoclis (1930), Wolf Vostell (1932-1998)

2018: Takis Vassilakis (1925-2019)

2019: Billy Zane (1966)

2021: Yiannis Fokas (1951)

2022: George Zongolopoulos (1901-2004)

2024: Opy Zouni (1941-2008)

2025: Michelangelo Pistoletto (1933) & Tanimanidis

2026: Vana Xenou (1949) –Aspasia Papadoperaki (1942-2026)

Μουσειακές εκθέσεις

2016: Marios Prassinos (1916-1985),

2017: Theodoros Stamos (1986-1994),

2018: Sol LeWitt (1928-2007)

2019: Pablo Picasso (1881-1973), Dennis Oppenheim (1938-2011)

2021: Victor Vasarely (1906-1997)

2022: Ilya & Emilia Kabakov (1933)

2024: THE HELLENIC DIASPORA FOUNDATION (William Baziotes, Chryssa Vardea, Christofer Makos, Philolaos Tloupas, Lucas Samaras, Theodoros Stamos, Takis Vassilakis, Peter Voulkos, Jean Xeron

2025: Konstantinos Xenakis Museum Serres

Αύξηση επισκεψιμότητας

Κάθε έκδοση της Art Thessaloniki προσελκύει πάνω από 15.000 επισκέπτες από περισσότερες από 20 χώρες.

Art Fairs σε όλο τον κόσμο

Οι art fairs είναι ένας παγκόσμιος θεσμός, που φιλοξενούνται σε μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο και προσελκύουν ένα ευρύ κοινό.

Συνήθως διαρκούν τέσσερις ημέρες (Πέμπτη έως Κυριακή).

Η προετοιμασία της διοργάνωσης ξεκινά ένα χρόνο νωρίτερα, με στόχο την ενημέρωση των γκαλερί διεθνώς ώστε να εντάξουν την έκθεση στο πρόγραμμά τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οργανώνουμε προβολές, συμμετέχουμε σε φεστιβάλ, παρουσιάζουμε preview εκθέσεις, και επικοινωνούμε το γεγονός μέσω μέσων ενημέρωσης, Facebook, Instagram και άλλων καναλιών.