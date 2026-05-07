Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικόλα Σαρκοζί, δεν θα εκτίσει την ποινή του υπό κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2012.

Παρά τις καταδίκες που συσσωρεύονται στο ενεργητικό του, η γαλλική δικαιοσύνη αποφάσισε να δείξει επιείκεια ως προς τον τρόπο έκτισης της ποινής, επικαλούμενη την προχωρημένη ηλικία του 71χρονου πολιτικού, ο οποίος παραμένει ο πρώτος πρόεδρος της σύγχρονης Γαλλίας που έχει περάσει το κατώφλι της φυλακής. Ο ίδιος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες σε όλες τις υποθέσεις.

Οι κατηγορίες

Πέρυσι, έγινε ο πρώτος πρόεδρος της σύγχρονης Γαλλίας που οδηγήθηκε στη φυλακή, εκτίοντας ποινή 20 ημερών για υπόθεση που σχετίζεται με φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη στην προεκλογική του εκστρατεία το 2007. Η δίκη του σε δεύτερο βαθμό για τη συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έχει επίσης λάβει δύο τελεσίδικες καταδίκες σε άλλες υποθέσεις. Σε μία από αυτές, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας επικύρωσε πέρυσι ποινή φυλάκισης έξι μηνών για την επονομαζόμενη υπόθεση «Bygmalion», κρίνοντας ότι υπερέβη τα όρια δαπανών στην αποτυχημένη εκστρατεία επανεκλογής του το 2012 μέσω μιας εταιρείας δημοσίων σχέσεων με το όνομα Bygmalion, και στη συνέχεια επιχείρησε να το συγκαλύψει. Εκείνη την εποχή δεν ήταν σαφές εάν θα έπρεπε να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Ωστόσο, δικαστήριο αποφάσισε την Τρίτη ότι ο Σαρκοζί δεν θα χρειαστεί να φέρει τη συσκευή εντοπισμού λόγω της προχωρημένης ηλικίας του, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) πηγή, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Το 2024, είχε επίσης εξαντλήσει τα τελευταία ένδικα μέσα στην αποκαλούμενη υπόθεση «Bismuth», που αφορούσε απόπειρα απόσπασης ευνοϊκών πληροφοριών από δικαστή μια δεκαετία νωρίτερα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία, στο πλαίσιο της έρευνας για τη Λιβύη, παγίδευσε μια μυστική τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιούσε ο Σαρκοζί υπό το ψευδώνυμο «Πολ Μπισμούθ» για να συνομιλεί με τον δικηγόρο του.

Εξέτισε την ποινή του με ηλεκτρονικό βραχιόλι το οποίο αφαιρέθηκε τον Μάιο του περασμένου έτους μετά από αρκετούς μήνες, επίσης λόγω της ηλικίας του. Δικαστήριο τον περασμένο Μάρτιο είχε απορρίψει το αίτημά του για συγχώνευση των δύο ποινών, ώστε να αποφύγει επιπλέον χρόνο με το «βραχιολάκι».