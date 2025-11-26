Την καταδίκη του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας για την επανεκλογή του στις εκλογές του 2012 επικύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας, καταφέρνοντας εναντίον του ένα ακόμα νομικό πλήγμα, μετά την πρόσφατη φυλάκισή του για σχεδόν έναν μήνα, πάλι για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από τον Μουαμάρ Καντάφι το 2007.

Η απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Cour de Cassation) της Γαλλίας, ήρθε έπειτα από σχετική έφεση και επιβεβαίωσε τις καταδικαστικές αποφάσεις, αναφέροντας ότι η παράνομη χρηματοδότηση ήταν ένα γεγονός που αποδείχθηκε στο δικαστήριο. Επικύρωσε επίσης την ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, κατά το ήμισυ χωρίς επιτήρηση.

Ο Σαρκοζί σκέφτεται να προσφύγει στο ΕΔΑΑ

Σε δήλωσή τους, οι δικηγόροι του Σαρκοζί ανέφεραν ότι ο πελάτης τους εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η απόφαση έρχεται μετά τη φυλάκιση του 70χρονου Σαρκοζί στις 21 Οκτωβρίου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος λίγο μετά, εν αναμονή της έφεσης για αυτή την καταδίκη του.

Ο Σαρκοζί έχει αρνηθεί τις κατηγορίες ότι το κόμμα του, οι Ρεπουμπλικάνοι (τότε γνωστό ως UMP), δαπάνησε το 2012 σχεδόν το διπλάσιο από το νόμιμο όριο των 22,5 εκατομμυρίων ευρώ για πολυτελείς προεκλογικές συγκεντρώσεις και στη συνέχεια προσέλαβε μια φιλική εταιρεία δημοσίων σχέσεων για να αποκρύψει το κόστος.

Έχει δηλώσει ότι δεν ήταν ο ίδιος υπεύθυνος για την υλικοτεχνική οργάνωση της εκστρατείας του ούτε για το πώς ξοδεύονταν τα χρήματα στην προεκλογική περίοδο.

Η απόφαση του 2021 ανέφερε ότι ο Σαρκοζί είχε ενημερωθεί για την υπέρβαση δαπανών, ότι δεν έδρασε για να την αποτρέψει και ότι δεν ήταν απαραίτητο να εγκρίνει ο ίδιος καθεμία από τις δαπάνες για να θεωρηθεί υπεύθυνος.