Πρόεδρος της ΓΣΕΕ είναι για μια ακόμα θητεία ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης της Συνομοσπονδίας.
Η ανακοίνωση
Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπλ. Πρόεδρος: ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ. Γραμματέας: ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ. Οργανωτικού: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αναπλ. Γ. Οργανωτικού: ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Γ. Οικονομικού: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπλ. Γ. Οικονομικού: ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εξελέγησαν, επίσης, οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:
Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων: ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)
Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος: ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ