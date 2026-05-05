Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της δράσης του 28χρονου διανομέα με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος συνελήφθη για τις επιθέσεις με πέτρες σε πεζούς, με κύριο στόχο γυναίκες, στα βόρεια προάστια. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα, παραπέμποντάς τον να απολογηθεί σε ανακριτή.

Το «βαρύ» κατηγορητήριο

Στον 28χρονο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για:

Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (Κακούργημα)

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου

Οπλοφορία και οπλοχρησία

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Το modus operandi: Διανομές και επιθέσεις «αστραπή»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο κατηγορούμενος εκμεταλλευόταν την εργασία του ως ντελιβεράς σε κατάστημα της περιοχής, για να κινείται ανενόχλητος. Χρησιμοποιώντας τη μοτοσυκλέτα της δουλειάς και φορώντας πάντα το κράνος του, για να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του, προσέγγιζε τα θύματά του και εξαπέλυε τις επιθέσεις.

Η δράση του δεν περιοριζόταν μόνο στην Κηφισιά, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον πέντε περιστατικά, ορισμένα εκ των οποίων σημειώθηκαν στον Διόνυσο και την Πολιτεία.

«Μου έβγαλε πέντε δόντια» – Σοκάρουν τα θύματα

Οι μαρτυρίες των γυναικών που δέχθηκαν τις επιθέσεις, περιγράφουν σκηνές τρόμου. Οι επιθέσεις ήταν αιφνιδιαστικές και διαρκούσαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα τα θύματα να μην έχουν το περιθώριο να αντιδράσουν ή να προστατευτούν.

«Δεν κατάλαβα τι με χτύπησε, όλα έγιναν σε μια στιγμή», φέρεται να κατέθεσε ένα από τα θύματα.

Οι συνέπειες της δράσης του ήταν σοβαρές: μία γυναίκα δέχθηκε ισχυρό πλήγμα στον θώρακα, ενώ μια άλλη υπέστη φρικτό τραυματισμό στο πρόσωπο, χάνοντας πέντε δόντια από την πέτρα που τη χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο 28χρονος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του.