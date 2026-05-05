Δύο αποστροφές του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, σε χθεσινή του συνέντευξη είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τη μία εξ αυτών μάλιστα να επιβεβαιώνεται λίγο αργότερα, σημειώνει ο Βηματοδότης.

Αναφερόμενος στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών των Λιβανού – Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δ. Καιρίδης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αν καθίσουμε να δούμε τα στοιχεία με προσοχή, θα πάμε μάλλον σε απορριπτική πρόταση».

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το μέτωπο των υποκλοπών. «Το πιο δύσκολο είναι η εξεταστική», αναγνώρισε, εξηγώντας πως «πράγματι, εμείς αλλάξαμε το Σύνταγμα και υπάρχει δυνατότητα στην αντιπολίτευση με 120 ψήφους να συσταθεί η εξεταστική».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Βηματοδότη, έσπευσε να υπογραμμίσει με νόημα: «δεν βλέπω εύκολα πολιτικά να μπορούμε να απορρίψουμε την πρόταση». Δεν ξέρω αν ο Δ. Καιρίδης εκφράζει προσωπική θέση όπως έκανε πριν μικρό διάστημα όταν είπε ότι αν τον παρακολουθούσαν, θα ήθελε να ξέρει ποιος βρίσκεται πίσω από όλο αυτό, αλλά όπως και να έχει το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι ένα: αν η αντιπολίτευση βρει τους 120, πώς θα καταφέρει η κυβέρνηση να «ντριμπλάρει» μια διαδικασία που η ίδια κατέστησε συνταγματικά εφικτή, όπως παρατηρεί και ο γαλάζιος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος;