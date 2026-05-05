Με πάνω από 26 χρόνια εμπειρίας, η AEGEAN συνεχίζει να πετάει ψηλά, συνδυάζοντας την επιχειρηματική επιτυχία με τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη. Η στρατηγική της για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η δέσμευσή της για υπεύθυνη λειτουργία, καταδεικνύουν την ισχυρή προτεραιότητα που δίνει στην αειφορία και την κοινωνική υπευθυνότητα. Με μια σειρά πρωτοβουλιών και επενδύσεων, η AEGEAN συνεχίζει να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για την αεροπορική βιομηχανία και τον τουρισμό γενικότερα, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Υπερσύγχρονος στόλος

Η ανανέωση του στόλου της εταιρείας αποτελεί τη μεγαλύτερη εν εξελίξει επένδυση, τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Τα νέα Airbus A320neo/A321neo ενσωματώνουν κινητήρες υψηλής απόδοσης, μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ κατά 19-23% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Tο συνολικό μέγεθος της παραγγελίας σε Airbus 320/321 neo φτάνει τα 60, ενώ τα ελικοφόρα ATR που αντικαθιστούν τα Q400, προσφέρουν μείωση των εκπομπών κατά 25-30%. Η πιο πρόσφατη προσθήκη ATR παρέχει επιπλέον 3-5% εξοικονόμηση καυσίμου. Η επιλογή αυτών των αεροσκαφών δεν βασίστηκε μόνο στις ανάγκες του δικτύου, αλλά και στη μείωση του συνολικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Πρωτοπόρος στη Χρήση Βιώσιμων Καυσίμων (SAF)

Η υποχρεωτική χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων SAF που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2025 φαίνεται να μειώνει σημαντικά τις εκπομπές CO₂, συμβάλλοντας στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών εταιρειών. Ωστόσο, η AEGEAN, πρωτοπόρος και σε αυτό, είχε ήδη αναγνωρίσει τη σημασία της βιωσιμότητας και είχε προχωρήσει στη χρήση SAF πολύ πριν από την επιβολή αυτής της υποχρέωσης. Από το 2021, η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει την πρώτη πτήση με μείγμα SAF στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος. Το 2022, ξεκίνησε το πρώτο συστηματικό πρόγραμμα χρήσης SAF, καλύπτοντας όλες τις πτήσεις από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Το 2024, η εταιρεία επεκτάθηκε και σε άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως το Όσλο, τη Στοκχόλμη, το Λονδίνο, τη Λυών, τις Βρυξέλλες και το Παρίσι. Έτσι, αν και η χρήση SAF είναι πλέον υποχρεωτική για όλους, η AEGEAN είχε ήδη υιοθετήσει αυτήν την καινοτόμο πρακτική αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Τεχνική Βάση

​Η AEGEAN, αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης, λειτουργεί εδώ και καιρό τη νέα τεχνική βάση μια επένδυση ύψους 140 εκατ. ευρώ, έχοντας δημιουργήσει ένα σύγχρονο κέντρο συντήρησης αεροσκαφών και εκπαίδευσης πληρωμάτων. Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης, η οροφή των εγκαταστάσεων επενδύθηκε με 5.238 φωτοβολταϊκά πάνελ, συνολικής ισχύος 3 MW, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα σε οροφή στην Ελλάδα. Η ετήσια παραγωγή ενέργειας ανέρχεται σε 4,5 GWh, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών της βάσης. Αυτή η επένδυση ενισχύει τη βιωσιμότητα στον τομέα των αερομεταφορών, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της AEGEAN και προάγοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η AEGEAN, υλοποιώντας τη δέσμευσή της για συστηματική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται οικονομικά, ηγείται των προσπαθειών για την πράσινη μετάβαση στον τομέα των μεταφορών, δημιουργώντας τις συνθήκες για περισσότερες βιώσιμες πτήσεις και ένα πιο πράσινο μέλλον για όλους.