5 το πρωί: Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ – Η εκτόξευση του πετρελαίου – Η πίεση στη Βουλή για τις υποκλοπές
ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν επικίνδυνα στην αναζωπύρωση της στρατιωτικής σύγκρουσης στο Ορμούζ αφού αντί για μια συμφωνία φαίνεται ότι οι δύο πλευρές αναδιατάχτηκαν και στήνουν τώρα ένα νέο πολεμικό σκηνικό. Θα αντέξει η παγκόσμια οικονομία έναν νέο γύρο συγκρούσεων;
Κλιμάκωση στον Κόλπο με επιθέσεις σε πλοία και λιμάνια
- Η επίθεση στε Εμιράτα: Επίθεση με drone προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο λιμάνι πετρελαίου της Φουτζάιρα, με τις αρχές των ΗΑΕ να καταγγέλλουν πυραυλικά και αεροπορικά πλήγματα από ιρανικό έδαφος.
- Βολές κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού και εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία πέρασαν από το στενό, κάτι που το Ιράν χαρακτηρίζει «εντελώς ψευδές». Ο ιρανικός στρατός υποστηρίζει ότι έριξε προειδοποιητικές βολές σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ η Ουάσιγκτον είχε νωρίτερα διαψεύσει ισχυρισμούς ιρανικών ΜΜΕ ότι πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό σκάφος.
- Επιθέσεις και σε εμπορικά πλοία: Φορτηγά πλοία από τη Νότια Κορέα και τα ΗΑΕ ανέφεραν ότι χτυπήθηκαν τη Δευτέρα στο στενό του Ορμούζ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Εκτοξεύεται το πετρέλαιο μετά την ιρανική επίθεση στα ΗΑΕ
- Οι τιμές: Τα futures του Brent αυξήθηκαν πάνω από 5% στα 114,30 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού WTI πάνω από 3% στα 105,63 δολάρια το βαρέλι, μετά την ιρανική επίθεση στα ΗΑΕ
- Η απόφαση ΟΠΕΚ+: Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι σύμμαχοί του ανακοίνωσαν την Κυριακή αύξηση της παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα τον Ιούνιο για επτά μέλη, την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση, χωρίς το μερίδιο των ΗΑΕ που αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ την 1η Μαΐου.
- Ο αντίκτυπος: Τα επιπλέον βαρέλια αναμένεται να παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό στα χαρτιά, καθώς ο πόλεμος του Ιράν συνεχίζει να διαταράσσει την προμήθεια πετρελαίου στον Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ.
Ο Καστανίδης, η εξεταστική και η δημοσκοπική βελόνα
- «Πρέσινγκ» για τις υποκλοπές: Tη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠαΣοΚ. «Προτείνουμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Ρredator στην Ελληνική επικράτεια, της εικαζόμενης συμμετοχής της ΕΥΠ σε υποθέσεις παραβίασής του απορρήτου των επικοινωνιών και της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφέρει μεταξύ άλλων το κείμενο. Στο μεταξύ σε δημοσκόπηση της Opiniοn Poll το ΠαΣοΚ βρίσκεται στο 14,4%, αυξάνοντας τη δύναμή του κατά 1,2 μονάδες.
- Εκτός ΠαΣοΚ ο Χάρης Καστανίδης: Την παραίτησή του από το ΠαΣοΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός, Χάρης Καστανίδης, με γραπτή δήλωση, στην οποία καταφέρεται εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, και μιλάει για συνέχιση των κοινών αγώνων που έδωσε με πολλούς φίλους και συντρόφους.
- Πώς απάντησε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ; Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Alpha, είπε πως πρόκειται για ένα πρόσωπο που «διέγραψε ο Παπανδρέου, απέπεμψε ο Σημίτης. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠαΣοΚ και στις ηγεσίες τους νομίζω είναι συνεπής».
Διήμερη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία
- Η ανακοίνωση: Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».
- Η προειδοποίηση: Το υπουργείο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».
- Η αντίδραση Ζελένσκι: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε από την πλευρά του πως η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο ουκρανός πρόεδρος αναφέρει πως η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε στις προτάσεις του Κιέβου για εκεχειρία, υπογραμμίζοντας πως η απόφασή του οφείλεται στο γεγονός ότι πιστεύει πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον “εορτασμό” οποιασδήποτε επετείου».
Ολυμπιακός και ΠΑΟ μια νίκη μακριά από το Final Four
- Να τελειώσει την δουλειά: Αναχώρησε, χωρίς τον Τάισον Ουόρντ, με στόχο το 3-0 για το Μόντε Κάρλο ο Ολυμπιακός, όπου απόψε (5/5, 20:45), αντιμετωπίζει τη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague. Ο πρώτος της κανονικής περιόδου της Euroleague, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, έκανε το 2-0 στο ΣΕΦ απέναντι στην ομάδα του Πριγκιπάτου (91-70 και 94-64) και πλέον βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο φάιναλ φορ της Euroleague, για 5η διαδοχική σεζόν.
- Το μήνυμα του Μπαρτζώκα: «Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να πάμε στο φάιναλ φορ. Να μην επαναπαυθούμε από τις απουσίες που γράφονται στα ΜΜΕ. Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο. Καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί, για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά», είπε μεταξύ άλλων κατά την αναχώρηση της αποστολής ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
- Να μιλήσει η έδρα: Ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά του στην Ισπανία, κατάφερε να πάρει και τα δύο εκτός έδρας ματς μέσα στην έδρα της Βαλένθια, τη «Roig Arena» και τώρα περιμένει τις «νυχτερίδες» την Τετάρτη (6/5, 21:15), στο Telekom Center Athens, με στόχο να κάνει το 3-0, να «σκουπίσει» τη σειρά των πλέι οφ και να προκριθεί στο φάιναλ φορ της Αθήνας (22-24/5).
