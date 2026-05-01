Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 1 Μαΐου, στο αεροδρόμιο του Αράξου κατά την τελετή υποδοχής νέου αεροσκάφους, με αποτέλεσμα τρία άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πώς έγινε το ατύχημα;

Το γεγονός εκτυλίχθηκε, όταν δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ ανέβηκαν σε σκάλα επιβίβασης για να εξασφαλίσουν εικόνες και πλάνα σε τελετή υποδοχής της TUI.

Συγκεκριμένα, το ατύχημα σημειώθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για την πρώτη πτήση του αεροσκάφους Boeing 737-8 της TUI, το οποίο φέρει την ονομασία «Patra» ως μέρος πρωτοβουλίας προβολής της Δυτικής Ελλάδας.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Πελοπόννησος», περίπου 10 με 15 άτομα στοιβάχτηκαν πάνω σε εξοπλισμό που, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν σε καμία περίπτωση σχεδιασμένος να αντέξει τέτοια χρήση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η σκάλα να υποχωρήσει και άνθρωποι να καταλήξουν στο έδαφος, με τρεις εξ αυτών -μία δημοσιογράφος, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ- να τραυματιστούν και να οδηγούνται στο νοσοκομείο.