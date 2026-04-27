Ενώ οι τιμές της ενέργειας καλπάζουν και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, oι Ευρωπαίοι ηγέτες έρχονται αντιμέτωποι με μια υπαρξιακή απειλή που ξεπερνά την οικονομία. Η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν πρόκειται να μετατραπεί από οικονομικό σοκ σε πολιτική κρίση για το εύθραυστο κέντρο του μπλοκ.

Η ακρίβεια μετατρέπεται σε «καύσιμο» για τον λαϊκισμό, με τη Γαλλία να τρέμει την άνοδο της ακροδεξιάς στα Ηλύσια Πεδία και τις παραδοσιακές κυβερνήσεις να παρακολουθούν ανήμπορες το κέντρο να καταρρέει.

Σε μια συγκυρία όπου Ουάσιγκτον, Μόσχα και Πεκίνο μοιάζουν να στρέφονται κατά της Γηραιάς Ηπείρου, ο Εμανουέλ Μακρόν εκπέμπει σήμα κινδύνου: «Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε προτού η στασιμοπληθωριστική κρίση διαλύσει την ΕΕ».

Η άνοδος του λαϊκισμού και το «κάστρο» της Γαλλίας

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, μη δημοφιλείς κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν μια λαϊκιστική αντίδραση που θα μπορούσε να χτυπήσει τόσο σκληρά του χρόνου στη Γαλλία, ώστε να οδηγήσει την Εθνική Συσπείρωση στη νίκη, φέρνοντας την ακροδεξιά στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Το ενεργειακό κόστος μετακυλίεται στα τρόφιμα, τις μεταφορές και τη στέγαση, πλήττοντας περισσότερο τα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα», δήλωσε στο POLITICO ο Seamus Boland, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Αυτό δημιουργεί χώρο για δυσπιστία, όχι μόνο προς τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και προς την ικανότητα των ευρωπαϊκών θεσμών να προστατεύσουν τους πολίτες.

Τα πρώτα δείγματα κατάρρευσης

Η Γαλλία είναι το μεγαλύτερο έπαθλο, αλλά δεν είναι το μοναδικό σημάδι ότι το κέντρο καταρρέει.

Στη Βουλγαρία, η νίκη του φιλορώσου πρώην προέδρου Ρούμεν Ράντεφ στις 20 Απριλίου έχει θορυβήσει την Ευρώπη. Στη Ρουμανία, μια κυβερνητική κρίση απειλεί τον φιλοευρωπαίο Πρωθυπουργό Ιλίε Μπολοζάν. Στη Γερμανία, το ακροδεξιό AfD αναμένει κέρδη στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ τον Σεπτέμβριο, έχοντας ήδη διεισδύσει σε περιοχές της δυτικής Γερμανίας.

Οικονομικός συναγερμός και στασιμοπληθωρισμός

Ο πόλεμος στο Ιράν θα βρεθεί στο επίκεντρο σήμερα Δευτέρα, καθώς υφυπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συναντώνται στην Αθήνα για να συζητήσουν πώς θα θωρακίσουν το μπλοκ χωρίς να βυθιστούν σε κρίση χρέους.

«Καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ επιμένει, οι επιπτώσεις του γίνονται πιο έντονες και εξαπλώνονται στην ευρύτερη οικονομία», δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πλέον το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού: οικονομική επιβράδυνση και αυξημένος πληθωρισμός ταυτόχρονα. Η Γερμανία και η Ιταλία, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο του ΑΕΠ της ΕΕ, έχουν ήδη υποβαθμίσει τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη.

Η «μοναδική στιγμή» του Μακρόν

«Δεν πρέπει να υποτιμούμε ότι πρόκειται για μια μοναδική στιγμή όπου ένας Αμερικανός πρόεδρος, ένας Ρώσος πρόεδρος και ένας Κινέζος πρόεδρος είναι όλοι εναντίον των Ευρωπαίων», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν από την Αθήνα, μετά από συνομιλίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Και οι δύο ηγέτες ζήτησαν την επιμήκυνση της αποπληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης και περισσότερο κοινό χρέος για τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Το χάσμα Βορρά-Νότου

Η οικονομική κατήφεια ανοίγει ξανά το παλιό ρήγμα μεταξύ των «φειδωλών» χωρών του Βορρά και των κρατών του Νότου.

Οι βόρειες χώρες θέλουν περικοπές δαπανών και στροφή στην άμυνα, ενώ οι νότιες ζητούν στήριξη. Ο Μακρόν χαρακτήρισε «ηλίθια» την επιμονή ορισμένων για γρήγορη αποπληρωμή των χρεών της πανδημίας, την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.