Το ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται καμία πρόβλεψη για αποπομπή ή αναστολή της συμμετοχής κρατών-μελών από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, μετά τις αναφορές περί ενδεχόμενου αμερικανικού αιτήματος για αποβολή της Ισπανίας λόγω της στάσης της στον πόλεμο με το Ιράν.

Πώς προέκυψε το θέμα

Το ζήτημα αυτό προέκυψε νωρίτερα σήμερα όταν Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε στο Reuters ότι ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου περιελάμβανε προτάσεις για τη λήψη μέτρων εις βάρος συμμαχικών χωρών που, κατά την Ουάσιγκτον, δεν στήριξαν επαρκώς την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία.

Στο ίδιο μήνυμα φέρεται να γίνεται αναφορά και σε επανεξέταση της αμερικανικής στάσης για την αξίωση της Βρετανίας επί των Νήσων Φώκλαντ στον Νότιο Ατλαντικό, περιοχή την οποία διεκδικεί και η Αργεντινή.

Ωστόσο, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, μιλώντας στο BBC, υπογράμμισε ότι η ιδρυτική συνθήκη της Συμμαχίας δεν προβλέπει ούτε διαδικασία αναστολής ούτε δυνατότητα αποβολής κρατών-μελών.

Αντιδράσεις μετά τις αποκαλύψεις για το email

Οι αναφορές προκάλεσαν αντιδράσεις τόσο στο Λονδίνο όσο και στη Μαδρίτη. Η βρετανική κυβέρνηση επανέλαβε με έμφαση ότι η θέση της για τα Φώκλαντ παραμένει αμετάβλητη, σημειώνοντας ότι η κυριαρχία ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός πρωθυπουργός σχολίασε ότι η χώρα του δεν διαμορφώνει την πολιτική της με βάση ανεπίσημες διαρροές ή ηλεκτρονικά μηνύματα, αλλά στηρίζεται αποκλειστικά σε θεσμικές διαδικασίες και επίσημες θέσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η γερμανική κυβέρνηση, με εκπρόσωπό της να τονίζει ότι η συμμετοχή της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. «Η Ισπανία είναι μέλος της Συμμαχίας και δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό να αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο.