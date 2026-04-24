Στην Κύπρο βρέθηκε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στο περιθώριο της Άτυπης Συνόδου Κρατών στη Λευκωσία. Η Ρομπέρτα Μέτσολα, είπε ότι « η Κύπρος αποτελεί φάρο της Ευρώπης στην περιοχή και η Κυπριακή Προεδρία αποδεικνύεται κρίσιμη γέφυρα με τη Μέση Ανατολή».

Μιλώντας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκτίμησε ότι «η κατάσταση παραμένει εύθραυστη – όλοι το διαπιστώνουμε – όμως δημιουργεί προϋποθέσεις για διάλογο και πρέπει να διατηρηθεί». Και συνέχισε λέγοντας ότι «όλοι επιδιώκουμε το ίδιο: ένα γρήγορο και διαρκές τέλος στον πόλεμο – ένα τέλος που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ιρανικού λαού, που θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες σχετικά με το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τη στήριξή του σε παραστρατιωτικές ομάδες, και που θα θέτει τέλος στα εμπόδια στα Στενά του Ορμούζ. Παρά ταύτα, το ιρανικό καθεστώς συνεχίζει αυθαίρετες εκτελέσεις και κρατά αντιφρονούντες – μεταξύ αυτών και τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Narges Mohammadi, η οποία καταδικάστηκε εκ νέου τον Φεβρουάριο σε επτάμισι χρόνια φυλάκισης. Είναι σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους να γνωρίζουν ότι η Ευρώπη δεν τους έχει ξεχάσει».

«Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί, και χαιρετίζω τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ εταίρων σε αυτό το μέτωπο, που αποδεικνύει την ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίζει κρίσεις που δεν προκάλεσε αλλά οφείλει να διαχειριστεί. Και εδώ, για άλλη μια φορά, γίνεται σαφές πόσο σημαντικό είναι να διαθέτουμε μια σαφή στρατηγική για το Άρθρο 42(7) ως μέρος της ευρωπαϊκής μας εργαλειοθήκης άμυνας και ασφάλειας», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Για τα ενεργειακά η κ. Μέτσολα είπε πως «σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, έχω εξετάσει τις προτάσεις της Επιτροπής και συμφωνώ ότι απαιτείται προσωρινή και στοχευμένη ανακούφιση – και μάλιστα άμεσα. Ωστόσο, ενώ δρούμε για το παρόν, δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε ό,τι λειτουργεί για το μέλλον. Δεν χρειάζεται να διορθώσουμε κάτι που δεν είναι προβληματικό. Οι κανόνες αποθήκευσης φυσικού αερίου που θεσπίσαμε πριν από τέσσερα χρόνια σταθεροποίησαν τις αγορές, ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη και βελτίωσαν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Παράλληλα, η διαφοροποίηση του ενεργειακού μας μείγματος και η μείωση της εξάρτησης αποδίδουν ήδη καρπούς. Οι χώρες που αντέχουν καλύτερα σήμερα είναι εκείνες με μεγαλύτερη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών, ισχυρότερη πυρηνική δυναμικότητα και μικρότερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο».

Μεταξύ άλλων μιλώντας για το ο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο σημείωσε ότι «την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε με ισχυρή πλειοψηφία τη διαπραγματευτική μας θέση για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. Την επόμενη εβδομάδα θα ψηφιστεί στην ολομέλεια. Αυτό θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο μόλις καθορίσει τη δική του εντολή. Έτσι, μέσα στον Απρίλιο, θα έχουμε σαφή θέση και θα είμαστε έτοιμοι».

Η Ρομπέρτα Μέτσολα κατέληξε τονίζοντας ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να εισέλθει σε μια νέα εποχή με ένα παρωχημένο πλαίσιο. Ο τρέχων προϋπολογισμός έχει φτάσει στα όριά του, δοκιμασμένος από κρίσεις για τις οποίες δεν είχε σχεδιαστεί. Καταφέραμε να ανταποκριθούμε, αλλά γνωρίζουμε πλέον τα όριά του. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο με εργαλεία του παρελθόντος. Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό σύγχρονο, αποτελεσματικό και έτοιμο να ανταποκριθεί εκεί και όταν έχει τη μεγαλύτερη σημασία».