Οταν έλεγαν στον Τζον Κένεντι πως διάφοροι του ασκούν κριτική και μπορεί να τον αμφισβητήσουν απαντούσε:

– Ναι, ακούω θόρυβο στη σκάλα. Αλλά δεν βλέπω κανέναν να μπαίνει στο δωμάτιο.

Η βασική αρχή ισχύει παντού. Και στην Ελλάδα.

Οπου τις επόμενες εβδομάδες, ένα νέο κόμμα ετοιμάζεται να μπει στο δωμάτιο. Το κόμμα Τσίπρα.

Κατά τα φαινόμενα θα είναι το πρώτο από τα wannabe κόμματα που θα κάνει την εμφάνισή του. Από το κόμμα Καρυστιανού και το κόμμα Σαμαρά δεν έχουμε νεότερα, ενώ ούτε το κόμμα Σαλμά διαγράφεται στον ορίζοντα.

Το κόμμα Τσίπρα όμως θα γίνει.

Οι φίλοι και οπαδοί του πρώην πρωθυπουργού ξέρουν πως αν δεν μαζευτούν παρέα δύσκολα θα ξαναδούν Βουλή. Κατά κάποιον τρόπο λοιπόν το κόμμα είναι «τέκνο της Ανάγκης» που θα έλεγε κι ο Βάρναλης.

Της ανάγκης φυσικά των ίδιων των ενδιαφερομένων διότι δεν βλέπω και πολλή αδημονία στην υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Αλλά κι αυτή αρκεί για να γίνει η δουλειά.

Ακόμη περισσότερο που η κυβερνητική παράταξη έχει μπλέξει με τα δικά της και το ΠαΣοΚ κινείται με τη συνηθισμένη του ταχύτητα του ασάλευτου αιλουροειδούς.

Ο Τσίπρας δηλαδή έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας.

Μικρής; Μεγάλης; Θα δείξει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν αρκεί να εμφανιστεί στο δωμάτιο, πρέπει και κάτι να πει.

Μόνο που εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ολος αυτός ο χώρος δεν φημίζεται για τις νέες ιδέες του. Συνήθως αναμασά τις παλιές που είναι ήδη μπαγιάτικες.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι στο συνέδριο του ΠαΣοΚ φώναζαν «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά» – υποθέτω πως σιγά σιγά θα ανακαλύψουν και το «Ενα-Ενα-Τέσσερα»…

Η έως τώρα επανεμφάνιση του Τσίπρα δεν έκρυβε πολλές εκπλήξεις. Τα ίδια και τα ίδια. Κι είναι αλήθεια πως με ληγμένο εισιτήριο δεν κάνεις πολλά ταξίδια.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα όμως του πρώην πρωθυπουργού είναι η ακινησία των άλλων.

Σε έναν διαγωνισμό μεταξύ ασήμαντων και ατάλαντων μπορεί μια χαρά να επιβιώσει. Ούτε ασήμαντος είναι, ούτε ατάλαντος.

Το ερώτημα είναι αν έχει διαγνώσει σωστά την κατάσταση. Διότι αν δηλώσει υποψήφιος να καλύψει κάποιο κενό διακυβέρνησης μάλλον θα προτρέξει και θα μπουρδουκλωθεί.

Αντιθέτως, αν προσπαθήσει να καλύψει το κενό αντιπολίτευσης που υπάρχει έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες.

Αλλά είναι ακόμη νωρίς να δούμε τι θα συμβεί.

Το μόνο που μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα είναι πως μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο θα έχουμε εκλογές. Και οι γαμπροί ξυρίζονται στο τέλος.

Αφού μπουν στο δωμάτιο.