Αυξημένες συγκεντρώσεις γύρης ελιάς καταγράφονται στην ατμόσφαιρα της χώρας μας.

Στον προγνωστικό χάρτη που δημοσίευσε το meteo.gr παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων γύρης από ελιά για το μεσημέρι της Τρίτης 13 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, αυξημένες συγκεντρώσεις γύρης από ελιά αναμένονται κυρίως στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, καθώς επίσης και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αξιοποιώντας δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, και παρέχει τόσο χάρτες χωρικής πρόγνωσης γύρης από γρασίδι και ελιά για όλη την Ελλάδα, όσο και τοπικές προγνώσεις για όλα τα σημεία του δικτύου.