Μπορεί να απομένει σχεδόν ενάμισης μήνας μέχρι τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, οι προετοιμασίες να είναι πυρετώδεις και οι συμμετέχοντες να φροντίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες των εμφανίσεων τους κι όμως ξαφνικά τα φώτα μετατοπίστηκαν για λίγο από την Βιέννη, η οποία θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά τον διαγωνισμό, και έπεσαν στην Μπανγκόκ.

Όχι, η εφετινή Eurovision δεν άλλαξε ξαφνικά ήπειρο και κατ’ επέκταση πόλη διεξαγωγής – ο AKYLAS θα τραγουδήσει το «Ferto» στη Βιέννη – όμως σύμφωνα με ανακοίνωση της EBU ο θεσμός της Eurovision επεκτείνεται στην ασιατική ήπειρο εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του διαγωνισμού με τη δημιουργία του «Eurovision Song Contest Asia».

«Καθώς γιορτάζουμε την 70ή επέτειο του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ανοίξουμε αυτό το νέο κεφάλαιο με την Ασία, μια περιοχή πλούσια σε πολιτισμό, δημιουργικότητα και ταλέντο» δήλωσε σχετικά ο Martin Green CBE, Διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στην EBU. «Πρόκειται για την εξέλιξη της Eurovision μαζί με την Ασία, δημιουργώντας κάτι που αντανακλά τις φωνές, τις ταυτότητες και τις φιλοδοξίες της περιοχής, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστοί σε αυτό που πάντα έκανε τον Διαγωνισμό ξεχωριστό. Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision Ασίας θα διαμορφωθεί από τους καλλιτέχνες, τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και το κοινό που θα τον κάνουν δικό τους, συνεχίζοντας το κοινό μας ταξίδι με το σύνθημα “United by Music”» καταλήγει.

Μάλιστα η πρώτη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026 και συγκεκριμένα στις 14 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ, η οποία επιλέγει ως πόλη-οικοδέσποινα. Μια επιλογή διόλου τυχαία, καθώς πρόκειται για έναν διεθνή πολιτιστικό κόμβο όπου συνυπάρχουν η παράδοση και η σύγχρονη δημιουργία. Η διοργάνωση αναμένεται να ενισχύσει την παγκόσμια προβολή της πόλης, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη του τουρισμού, της οικονομίας και των δημιουργικών βιομηχανιών της Ταϊλάνδης.

Μέχρι στιγμής η Ταϊλάνδη, η Νότια Κορέα, οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, η Μαλαισία, η Καμπότζη, το Λάος, το Μπανγκλαντές, το Νεπάλ και το Μπουτάν έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, ενώ αναμένεται να προστεθούν και άλλες χώρες το επόμενο διάστημα καθώς ο διαγωνισμός επεκτείνεται. Ο διαγωνισμός φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά και μουσικά γεγονότα της ασιατικής ηπείρου, με δυνητικό κοινό που ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια θεατές. Όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα αντίστοιχη παν-ασιατική διοργάνωση αυτού του μεγέθους, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για τη δυναμική του εγχειρήματος.

Η «Eurovision Song Contest Asia» υλοποιείται σε συνεργασία με τη Voxovation, την S2O Productions και τον τηλεοπτικό σταθμό Channel 3 της Ταϊλάνδης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αλληλεπίδραση με το κοινό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOP, η οποία θα προσφέρει νέους τρόπους συμμετοχής και εμπλοκής των θεατών.

«Από την πρώτη μέρα, φιλοδοξία μας ήταν να δημιουργήσουμε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για την Ασία σε συνεργασία με τα καλύτερα δημιουργικά ταλέντα της περιοχής, δημιουργώντας μια παράσταση που αντικατοπτρίζει πραγματικά την ταυτότητα της Ασίας και τη δημιουργική της ενέργεια» αναφέρει σε δηλώσεις του ο Peter Settman, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Voxovation. «Σε συνεργασία με την S2O Productions, δημιουργούμε μια εκπομπή όπου καλλιτέχνες και θαυμαστές συνδέονται πέρα από τα σύνορα με νέους τρόπους, μέσω της συμμετοχής, της κοινότητας και μιας βαθύτερης εμπλοκής πέρα από τη σκηνή, με τη ZOOP να συμβάλλει στο να ζωντανέψει αυτή η εμπειρία για τους θαυμαστές. Μεγάλωσα βλέποντας την Eurovision, τραγουδώντας μπροστά στην τηλεόραση, χορεύοντας τα νικητήρια τραγούδια και τώρα βλέπω τα δικά μου παιδιά να είναι εξίσου ενθουσιασμένα, προβλέποντας το αποτέλεσμα. Το να φέρουμε αυτό το απίστευτο σόου σε μια νέα ήπειρο είναι κάτι πολύ ξεχωριστό» καταλήγει.

Μέχρι το Νοέμβριο έχουμε ακόμα καιρό να δούμε και τα υποψήφια τραγούδια και ποιες χώρες τελικά θα δοκιμάσουν τις μουσικές τους δυνάμεις. Μέχρι τότε ας μην ξεχνάμε ότι ο 70ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στις 12, 14 και 16 Μαΐου στην Wiener Stadthalle της Βιέννης στην Αυστρία. Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική συμμετοχή με τον AKYLAS και το τραγούδι «Ferto» (η οποία παραμένει σταθερά στο τοπ5 των στοιχηματικών) διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό της Τρίτης 12 Μαΐου 2026.