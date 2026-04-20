Ο διαδικτυακός εθισμός και ο ολοένα αυξανόμενος αντίκτυπος των social media και της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των παιδιών τίθενται στο επίκεντρο της εκπομπής «Μεγάλη Εικόνα», την Πέμπτη 23 Απριλίου στις 00:40, στο MEGA.

Σε μια εποχή όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν συνειδήσεις, συμπεριφορές και σχέσεις, η Νίκη Λυμπεράκη ανοίγει έναν ουσιαστικό και πολυεπίπεδο διάλογο για τα όρια, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου για τη νέα γενιά.

Γονείς, έφηβοι και εκπαιδευτικοί καταθέτουν βιώματα και προβληματισμούς, ενώ διακεκριμένοι επιστήμονες φωτίζουν τις λιγότερο ορατές πλευρές της εξάρτησης από το διαδίκτυο. Ανάμεσά τους και η ιδρύτρια της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας «Human Change Foundation», Μαργκαρίτα Λουί Ντρέιφους, η οποία συμβάλλει με τη διεθνή της εμπειρία σε μια συζήτηση που αφορά κάθε σύγχρονη οικογένεια.

Πώς επηρεάζει η συνεχής έκθεση στις οθόνες την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών; Πού βρίσκεται η λεπτή γραμμή ανάμεσα στη χρήση και την εξάρτηση; Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα;

