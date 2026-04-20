Πώς είναι δυνατόν κάποιοι να «μαντεύουν» τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου πριν καν αυτές ανακοινωθούν; Μια αποκαλυπτική έρευνα του BBC φέρνει στο φως μια σειρά από συμπτώσεις: τεράστια ποσά ποντάρονται σε πετρέλαιο και μετοχές λίγα λεπτά πριν ο Ντόναλντ Τραμπ πατήσει το «send» στις αναρτήσεις του ή δώσει μια συνέντευξη που αλλάζει τον κόσμο.

Είναι απλώς ένστικτο κορυφαίων επενδυτών ή ένα σκοτεινό δίκτυο εσωτερικής πληροφόρησης (insider trading) που θησαυρίζει στις πλάτες της παγκόσμιας οικονομίας; Τα δεδομένα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αμφιβολίες: από τη σύλληψη του Μαδούρο μέχρι τις εκεχειρίες στη Μέση Ανατολή, κάποιοι ήξεραν και έγιναν πλούσιοι μέσα σε δευτερόλεπτα.

Το BBC εξέτασε δεδομένα από διάφορες χρηματοπιστωτικές αγορές και τα συνέδεσε με τις πιο κρίσιμες δηλώσεις του προέδρου. Το μοτίβο είναι σταθερό: απότομες «εκτινάξεις» στις συναλλαγές σημειώνονται ώρες ή και λεπτά πριν γίνει μια ανακοίνωση.

Τα 5 πιο τρανταχτά παραδείγματα

9 Μαρτίου 2026: Το «τέλος» του πολέμου στο Ιράν

Ενώ ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν μαινόταν, ο Τραμπ δήλωσε στο CBS ότι η σύγκρουση «σχεδόν τελείωσε».

18:29 GMT: Τα στοιχήματα στο πετρέλαιο εκτοξεύονται.

19:16 GMT: Δημοσιοποιείται η δήλωση του Τραμπ.

19:17 GMT: Η τιμή του πετρελαίου καταρρέει κατά 25%.

Κάποιοι είχαν ποντάρει στην πτώση 47 ολόκληρα λεπτά πριν μάθει ο κόσμος για τη συνέντευξη.

23 Μαρτίου 2026: Η απρόσμενη εκεχειρία

Ο Τραμπ ανακοινώνει «παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη.

10:48 GMT: Ύποπτη αύξηση στοιχημάτων στο πετρέλαιο.

11:04 GMT: Η ανάρτηση του Τραμπ.

11:05 GMT: Πτώση της τιμής κατά 11%.

Αναλυτές χαρακτήρισαν τις κινήσεις αυτές ως «σίγουρα μη φυσιολογικές».

9 Απριλίου 2025: Το ράλι της «Ημέρας Απελευθέρωσης»

Ο Τραμπ ανακοινώνει 90ήμερη παύση στους δασμούς. Ο δείκτης S&P 500 εκτινάσσεται κατά 9,5%. Μόλις 18 λεπτά πριν την ανακοίνωση, ο όγκος συναλλαγών εκτινάχθηκε από τις λίγες εκατοντάδες στις 10.000 το λεπτό, αποφέροντας κέρδη έως και 20 εκατ. δολάρια σε ορισμένους επενδυτές.

3 Ιανουαρίου 2026: Η σύλληψη του Μαδούρο

Ένας λογαριασμός με το όνομα «Burdensome-Mix» πόνταρε 32.500 δολάρια στην απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία. Την επόμενη μέρα, Αμερικανοί κομάντος συνέλαβαν τον Μαδούρο και ο λογαριασμός κέρδισε 436.000 δολάρια.

28 Φεβρουαρίου 2026: Αεροπορικές επιθέσεις στο Ιράν

Έξι λογαριασμοί πόνταραν σε αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν. Όταν οι επιθέσεις επιβεβαιώθηκαν, μοιράστηκαν κέρδη 1,2 εκατ. δολαρίων.

Το «κενό» του νόμου

Παρόλο που η χρήση εσωτερικής πληροφόρησης (insider trading) είναι παράνομη και για κυβερνητικούς αξιωματούχους από το 2012, οι ειδικοί λένε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να αποδειχθεί η πηγή της διαρροής.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ οι αρχές (SEC και CFTC) δηλώνουν «μηδενική ανοχή», χωρίς όμως να έχουν προχωρήσει σε διώξεις.