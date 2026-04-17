Στη σύλληψη του ράπερ D4vd προχώρησαν οι αστυνομικοί του Λος Άντζελες, καθώς ο τραγουδιστής φέρεται να εμπλέκεται στην άγρια δολοφονία μιας 14χρονης.

Ο ράπερ συνελήφθη χθες στο σπίτι του στην περιοχή Χόλιγουντ Χιλς και κρατείται χωρίς εγγύηση. Το ανήλικο κορίτσι είχε δηλωθεί ως αγνοούμενο από την οικογένειά της τον Απρίλιο.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν το διαμελισμένο σώμα της Σελέστε Ρίβας Χερνάντεζ βρέθηκε στο αυτοκίνητο του ράπερ.

Σε δήλωση προς τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι δικηγόροι του ράπερ δήλωσαν: «Ας είμαστε σαφείς – τα πραγματικά στοιχεία σε αυτήν την υπόθεση θα δείξουν ότι ο David Burke δεν δολοφόνησε τη Σελέστε Ρίβας Χερνάντεζ και δεν ήταν η αιτία του θανάτου της».

«Ο David έχει συλληφθεί μόνο ως ύποπτος» ανέφεραν.

Ποιος είναι ο ράπερ D4vd

Ο D4vd, από το Χιούστον του Τέξας, είναι περισσότερο γνωστός για τις μελαγχολικές, indie-pop επιτυχίες του όπως το Here With Me και το Romantic Homicide.

Αρχικά έγινε γνωστός ως έφηβος, δημοσιεύοντας βίντεο όπου έπαιζε το βιντεοπαιχνίδι Fortnite. Αφού έμαθε μόνος του μουσική παραγωγή, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του EP, Petals To Thorns, το 2023.

Την ίδια χρονιά, μπήκε στη λίστα Young Hollywood του Variety και άνοιγε τις συναυλίες της SZA στην περιοδεία της SOS.