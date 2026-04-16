Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα γονάτισε ξανά μπροστά στην πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Το στιγμιότυπο, που έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί την τρίτη παρόμοια κίνηση του Ράμα μέσα στη χρονιά.

Albanian PM Edi Rama kneels before Italian PM Giorgia Meloni for the third time in the past year.pic.twitter.com/DZXbhsJsHS — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Η σκηνή καταγράφηκε κατά την έναρξη της επίσημης επίσκεψης του Αλβανού πρωθυπουργού στη Ρώμη, όπου έγινε δεκτός από την Τζόρτζια Μελόνι στο Μέγαρο Κίτζι. Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, την εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων και την αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η ανάπτυξη, η ασφάλεια, καθώς και η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη στενή συνεργασία τους σε κρίσιμους τομείς.

Μετά τη συνάντηση, ο Ράμα υπογράμμισε σε ανάρτησή του τη σημασία των σχέσεων των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι όλες οι ιταλικές κυβερνήσεις των τελευταίων 35 ετών υπήρξαν φιλικές προς την Αλβανία, ωστόσο η σημερινή κυβέρνηση της Μελόνι ξεχωρίζει για την ένταση και το εύρος της συνεργασίας.

«Η περαιτέρω προσέγγιση με την Ιταλία μέσω μεγάλων και συγκεκριμένων έργων φέρνει περισσότερη ανάπτυξη και ασφάλεια στην Αλβανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.