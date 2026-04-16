Συνέχεια στην κόντρα που έχει ξεσπάσει με τον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ο Πάπας Λέων, οποίος σε νέες ιδιαίτερα έντονες δηλώσεις του από το Καμερούν κατακεραύνωσε τους ηγέτες που ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε πολέμους, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννους».

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, μιλώντας σε μια συνάντηση που είχε στη μεγαλύτερη πόλη των αγγλόφωνων περιοχών του Καμερούν, όπου μια υποβόσκουσα σύγκρουση που κρατάει σχεδόν μια δεκαετία έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς, επέκρινε επίσης όσους ηγέτες χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να αιτιολογήσουν πολέμους και προέτρεψε να υπάρξει μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας».

Σκληρές δηλώσεις από τον Πάπα

«Τα αφεντικά του πολέμου προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν ότι χρειάζεται μόνο μια στιγμή για να καταστρέψεις, όμως συχνά μια ολόκληρη ζωή δεν είναι αρκετή για να ανοικοδομήσεις», δήλωσε ο Ποντίφικας.

«Κάνουν τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται για δολοφονίες και καταστροφή, όμως οι πόροι που απαιτούνται για θεραπεία, εκπαίδευση και αποκατάσταση δεν βρίσκονται πουθενά», συμπλήρωσε.

«Αλίμονο σε εκείνους που χειραγωγούν τη θρησκεία και το ίδιο το όνομα του Θεού για το δικό τους στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό όφελος, σέρνοντας ό,τι είναι ιερό στο σκότος και τη ρυπαρότητα», είπε.

«Αυτός είναι ένας κόσμος που έχει αναποδογυριστεί, μια εκμετάλλευση του δημιουργήματος του Θεού που πρέπει να αποδοκιμαστεί και να απορριφθεί από κάθε έντιμη συνείδηση», συμπλήρωσε.

Η κριτική στον πόλεμο έχει εξοργίσει τον Τραμπ

Οι επιθέσεις του Τραμπ τις τελευταίες μέρες στον Πάπα, που ξεκίνησαν την παραμονή της περιοδείας του Ποντίφικα σε τέσσερις χώρες στην Αφρική, έχουν προκαλέσει αγανάκτηση στην Αφρική, όπου ζουν περισσότεροι από το ένα πέμπτο των Καθολικών του κόσμου.

Ο Πάπας, ο οποίος διατήρησε σχετικά χαμηλό προφίλ κατά το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου έτους του ως προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έχει αναδειχθεί σε σφοδρό επικριτή του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.