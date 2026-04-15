Η Έξοδος του Μεσολογγίου παραμένει ένα από τα πιο συγκλονιστικά και συμβολικά γεγονότα της Ελληνική Επανάσταση του 1821 — μια πράξη αυτοθυσίας, θάρρους και ηθικού μεγαλείου που ξεπερνά τα όρια της ιστορίας. Οι πολιορκημένοι, ύστερα από μήνες πείνας και κακουχιών, αποφάσισαν να επιχειρήσουν τη μεγάλη έξοδο. Δεν επρόκειτο απλώς για μια στρατιωτική επιλογή· ήταν μια πράξη ανθρώπινης αξιοπρέπειας που υπερέβαινε τον φόβο και τη στενή λογική της επιβίωσης. Οι Μεσολογγίτες επέλεξαν να πολεμήσουν για την ελευθερία και τον αυτοσεβασμό τους ακόμη και όταν η κατάσταση φαινόταν αδιέξοδη.

Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται σήμερα οι σύγχρονοι θύλακες αντίστασης απέναντι στην αλγοκρατία και στην τρομακτική κυριαρχία των ψηφιακών κολοσσών: σύγχρονα ‘γαλατικά χωριά’ που αντιστέκονται στη μετατροπή της ανθρώπινης ζωής σε προβλέψιμες και ελεγχόμενες μεταβλητές δεδομένων, δημιουργώντας «ψηφιακές νταπιές» που αμφισβητούν την κυριαρχία των αλγοριθμικών μονοπωλίων και υπενθυμίζουν ότι η ανθρώπινη ελευθερία δεν παραδίδεται αμαχητί. Όπως οι Παλαιοκαστρίτες του Άρη Φακίνου, οι σύγχρονες αυτές μορφές αντίστασης και επαγρύπνησης μπορούν να ιδωθούν ως μικρές ρωγμές μέσα σε ένα καθεστώς που συχνά εμφανίζεται ως αναπόφευκτο: την κυριαρχία ενός τεχνολογικού θετικισμού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Σήμερα, η έννοια της «εξόδου» αποκτά ένα νέο νόημα στον ψηφιακό κόσμο. Το σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον — ενεργοβόρο, συχνά αδιαφανές και ολοένα πιο συγκεντρωτικό — κυριαρχείται από αλγοριθμικά συστήματα και ψηφιακές πλατφόρμες που καθορίζουν τη ροή της πληροφορίας, διαμορφώνουν κοινωνικές και πολιτικές δυναμικές και επηρεάζουν ακόμη και τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Όπως οι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου υπερέβησαν την προσωπική ασφάλεια για να υπερασπιστούν την αξιοπρέπειά τους, έτσι και οι σύγχρονες κοινωνίες χρειάζονται μια «ψηφιακή έξοδο» από συστήματα που τείνουν να μετατρέψουν την ανθρώπινη εμπειρία σε προβλέψιμο σύνολο δεδομένων.

Η ψηφιακή έξοδος δεν σημαίνει απλή αποχή από την τεχνολογία. Σημαίνει έναν συνειδητό και θεμελιακό επανακαθορισμό των όρων συμμετοχής και ελέγχου. Προϋποθέτει τη δημιουργία θεσμών διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε η τεχνολογία να παραμένει εργαλείο ουσιαστική ενίσχυσης της δημοκρατίας και της θωράκισης της κοινωνικής συνοχής και όχι αυθαίρετος διαμορφωτής της πραγματικότητας. Όπως οι Μεσολογγίτες υπερέβησαν τον φόβο και μια φαινομενικά αδιέξοδη κατάσταση, έτσι και οι σύγχρονες κοινωνίες καλούνται να επαναδιεκδικήσουν τον συρρικνωμένο δημόσιο χώρο και να απαιτήσουν την ανάπτυξη ουσιαστικών μηχανισμών δημοκρατικής εποπτείας των αλγορίθμων και των ψηφιακών υποδομών. Η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόδραστη νομοτέλεια, αλλά ως ένα κοινωνικοτεχνικό φαινόμενο που οφείλει να συνδιαμορφωθεί με όρους κοινωνικής βιωσιμότητας, συλλογικού ελέγχου και δημοκρατικής λογοδοσίας.

Η συγκλονιστική εμπειρία του Μεσολογγίου διδάσκει ότι η πραγματική ελευθερία απαιτεί θάρρος, συλλογική συνείδηση και αποφασιστικότητα. Η ψηφιακή έξοδος μπορεί να αποτελέσει σήμερα μια πράξη συλλογικής αξιοπρέπειας και πολιτικής ωριμότητας, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο. Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν η αδιαφάνεια και η εκθετική συγκέντρωση ψηφιακής ισχύος, η συνειδητή απομάκρυνση από δυστοπικά τεχνολογικά περιβάλλοντα ίσως αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για μια νέου τύπου Έξοδο στον ψηφιακό αιώνα.

*O Δρ. Μιχάλης Kρητικός είναι Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Επίκουρος Καθηγητής σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Μετάβασης στη Σχολή Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών και συγγραφέας του βιβλίου Ethical AI Surveillance in the Workplace.