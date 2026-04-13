Η διαρκής ένταση στις σχέσεις του Βατικανού με τον Λευκό Οίκο πέρασε σε μια νέα, πρωτόγνωρα δημόσια φάση αντιπαράθεσης. Μετά από μήνες έμμεσων αιχμών, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αποφάσισε να απαντήσει ευθέως στις προσωπικές επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η ηθική αποστολή της Εκκλησίας δεν πρόκειται να υποχωρήσει μπροστά σε πολιτικές πιέσεις ή εκφοβισμούς.

Ωστόσο, η σύγκρουση αυτή δεν είναι απλώς μια διαμάχη δύο προσωπικοτήτων, αλλά μια βαθιά ιδεολογική σύγκρουση για τον ρόλο της ισχύος, της ειρήνης και του «Εγώ» στη σύγχρονη ιστορία.

«Δεν φοβάμαι τον Τραμπ»: Η απάντηση από το αεροσκάφος

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρομαι στο Ευαγγέλιο και θα συνεχίσω να μιλώ, με δυνατή φωνή, κατά του πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση του προς την Αλγερία.

Παρά τις προσπάθειές του να χαμηλώσει τους τόνους, προσθέτοντας ότι «δεν εννοεί να ξεκινήσει αντιπαράθεση», η στάση του ήταν ακλόνητη. Ο γεννημένος στο Σικάγο Ποντίφικας, που ανέλαβε τα ηνία της Καθολικής Εκκλησίας τον Μάιο του 2025, επέλεξε να υψώσει το ηθικό του ανάστημα απέναντι στις κατηγορίες που του εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Speaking to reporters aboard the papal plane to Algeria on Monday, Pope Leo XIV said:

“I think that the people who read will be able to draw their own conclusions: I am not a politician, I have no intention of entering into a debate with him. Rather, let us always seek… pic.twitter.com/ul7NPV6aj3 — EWTN News (@EWTNews) April 13, 2026

Το επιθετικό κρεσέντο του Ντόναλντ Τραμπ

Η απάντηση του Πάπα ήρθε ως συνέπεια μιας σειράς δηκτικών σχολίων από τον Τραμπ, ο οποίος μέσω του Truth Social και δηλώσεών του στην αεροπορική βάση Άντριους, εξαπέλυσε «κεραυνούς» κατά του Ποντίφικα:

Προσωπικές επιθέσεις: Χαρακτήρισε τον Πάπα «αδύναμο», «υπερβολικά φιλελεύθερο» και «κάκιστο στην εξωτερική πολιτική», φτάνοντας στο σημείο να υπονοήσει πως ο Λέων θα έπρεπε να του είναι ευγνώμων για την εκλογή του.

Γεωπολιτική κριτική: Του πρόσαψε ότι «συμπαθεί» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ότι αντιτίθεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ (σε Βενεζουέλα και Μέση Ανατολή), την ώρα που ο ίδιος ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οδηγεί το χρηματιστήριο σε ιστορικά υψηλά.

Του πρόσαψε ότι «συμπαθεί» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ότι αντιτίθεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ (σε Βενεζουέλα και Μέση Ανατολή), την ώρα που ο ίδιος ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οδηγεί το χρηματιστήριο σε ιστορικά υψηλά. Προπαγάνδα μέσω AI: Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε ακόμη και εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που τον παρουσιάζουν σε ρόλο «μεσσία» να θεραπεύει ασθενείς, σε μια προσπάθεια να αντιπαραβάλει τη δική του εικόνα ισχύος με την «αδυναμία» της Ρώμης.

«Φτάνει πια η ειδωλολατρία του Εγώ»

Η αφορμή για την οργή του Τραμπ ήταν η σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του Πάπα κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στον Άγιο Πέτρο. Χωρίς να κατονομάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Λέων ΙΔ΄ μίλησε για τη «δραματική στιγμή της ιστορίας» που διανύουμε, καταδικάζοντας την «ειδωλολατρία του Εγώ και του χρήματος» και τις «επιδείξεις δύναμης».

«Η αληθινή δύναμη εκδηλώνεται όταν υπηρετούμε τη ζωή», ήταν το μήνυμα του Πάπα, καλώντας τους ηγέτες να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και όχι σε εκείνο όπου σχεδιάζονται φονικές ενέργειες.

Η σύγκρουση παραμένει ανοιχτή, με τον Πάπα να ξεκινά την περιοδεία του στην Αφρική και τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίζει την τακτική της μετωπικής αντιπαράθεσης με όποιον αμφισβητεί το δόγμα του «Πρώτα η Αμερική» και τις στρατιωτικές του επιλογές.