Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δύο δραστών, που σκόρπισαν τον τρόμο στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρας και Ιπποκράτους, το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα. Η «επόμενη μέρα» της άγριας απόπειρας ληστείας βρίσκει τις Αρχές να χτενίζουν την περιοχή των Εξαρχείων, ενώ ο 50χρονος υπάλληλος περιπτέρου αναρρώνει μετά το κρίσιμο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε.

Στο «μικροσκόπιο» οι κινήσεις των δραστών

Η ΕΛ.ΑΣ. εστιάζει πλέον στη συλλογή οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων και κτιρίων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται προς δύο συγκεκριμένα άτομα, τα οποία επιτέθηκαν με μαχαίρι στον 50χρονο, όταν εκείνος επιχείρησε να τους εμποδίσει να κλέψουν εμπορεύματα από το περίπτερο.

Η κατάσταση της υγείας του θύματος

Μετά από μια εφιαλτική νύχτα, τα νέα από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» είναι ενθαρρυντικά, αλλά συγκρατημένα. Η κατάσταση του υπαλλήλου, ο οποίος δέχθηκε πλήγμα στην αρτηρία του ποδιού, χαρακτηρίζεται πλέον σταθερή.

Υπενθυμίζεται ότι η ζωή του κρεμόταν από μια κλωστή, με τους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να του σώζουν τη ζωή την τελευταία στιγμή, τοποθετώντας τουρνικέ για να ανακόψουν την ακατάσχετη αιμορραγία.

«Σφραγισμένο» περίπτερο και σοκαρισμένοι γείτονες

Η εικόνα του περιπτέρου που παρέμεινε κλειστό μετά την επίθεση, αποτυπώνει το μέγεθος της αγριότητας. Φίλοι και συνάδελφοι του θύματος παραμένουν σοκαρισμένοι, με έναν στενό του φίλο να δηλώνει:

«Οι γιατροί έκαναν τη δουλειά τους, τώρα περιμένουμε. Ήταν μια τυφλή επίθεση για ασήμαντη αφορμή».

Οι Αρχές εξετάζουν αν οι δράστες εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, ενώ η παρουσία της αστυνομίας στα πέριξ της Ιπποκράτους παραμένει αυξημένη.