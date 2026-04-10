Μία άκρως ενδιαφέρουσα παρέα κίνησε την περιέργεια όσων βρίσκονται για τις Αγιες αυτές μέρες στην Πύλο. Σε ένα τραπεζάκι στην πανέμορφη πλατεία της πόλης, πίνουν τα τσιπουράκια τους ο Αντώνης Σαμαράς και ο Βαγγέλης Μειμαράκης.

Οι δύο έμπειροι πολιτικοί είχαν πολλά χρόνια να ανταλλάξουν απόψεις καθώς όπως είναι γνωστό οι σχέσεις τους δοκιμάστηκαν από την περίοδο που ο Βαγγέλης Μειμαράκης διεκδίκησε την προεδρία της ΝΔ απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν πληροφορίες οτι οι δύο πολιτικοί είχαν ανοίξει και πάλι γραμμή επικοινωνίας αλλά κανείς δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα ότι βρίσκονταν κοντά.

Οπως αποκαλύπτει όμως σήμερα το ΒΗΜΑ, οι δυό τους όχι μόνο έχουν αποκαταστήσει τους διαύλους επικοινωνίας αλλά αποφάσισαν να βρεθούν σε κοινή θέα με αφορμή τις Πασχαλινές διακοπές.

Οσοι τους είδαν να τα λένε πίνοντας τσιπουράκι στην πλατεία της Πύλου λένε οτι το κλίμα ήταν καλό με τους δύο πολιτικούς να συζητούν από κοντά όλες τις εξελίξεις που δεν είναι και λίγες σε διεθνές και εσωτερικό επίπεδο. Στην παρέα τους ήταν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης και ο δήμαρχος Πύλου, Παναγιώτης Καρβέλας.

Σημειολογικά πάντως, ο μεν Αντώνης Σαμαράς δεν είναι πιά στις τάξεις της ΝΔ ενώ ο Μεϊμαράκης δεν θα είναι μετά από καιρό Πρόεδρος του Συνεδρίου της ΝΔ που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

Οπως να να έχει η συνάντηση των δύο ανδρών είναι από μόνο του ένα γεγονός μέσα στα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.