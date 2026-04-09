Την απόφαση να ανακαλέσει φέτα ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ. Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει πως εντόπισε παθογόνο μικροοργανισμό Listeria monocytogenes. Παράλληλα, ζητά από τους καταναλωτές να μην την καταναλώσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατόπιν ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και στο πλαίσιο

επιδημιολογικής διερεύνησης, διενήργησε έκτακτο έλεγχο και προέβη σε δειγματοληψία τυριού «Φέτα».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ -Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.». Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν».

Τι είναι η λιστερίωση;

Η λιστερίωση είναι μια σοβαρή λοίμωξη που προκαλείται συνήθως από την κατανάλωση τροφίμων μολυσμένων με το βακτήριο Listeria monocytogenes. Το βακτήριο αυτό συναντάται συνήθως στην φύση και ιδίως στο έδαφος, τα υπόγεια ύδατα, τη σάπια βλάστηση και τα περιττώματα των ζώων αναφέρει το vita.gr.

Οι περισσότεροι άνθρωποι παθαίνουν λιστερίωση από την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων. Η περίοδος επώασης της λιστερίωσης, ο χρόνος κατά τον οποίο μολύνεστε δηλαδή για πρώτη φορά και κατά τον οποίο εμφανίζετε τα πρώτα συμπτώματα, ποικίλλει. Συνήθως διαρκεί μία έως δύο εβδομάδες, αλλά μπορεί να είναι τόσο σύντομη όσο μερικές ημέρες ή τόσο εκτεταμένη όσο τρεις μήνες.

Τα πιο «επικίνδυνα» τρόφιμα είναι τα λουκάνικα, τα αλλαντικά, τα φρέσκα λαχανικά και φρούτα και τα μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ωστόσο, η λιστερίωση μπορεί να προσβάλει σχεδόν οποιοδήποτε ακατάλληλα επεξεργασμένο ή παρασκευασμένο τρόφιμο.

Το βακτήριο μπορεί να επιβιώσει αλλά και να πολλαπλασιαστεί ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, συμπεριλαμβανομένων των ψυγείων και των καταψυκτών. Όταν τα βακτήρια Listeria monocytogenes μολύνουν τα τρόφιμα, η οσμή, η γεύση και η υφή δεν αλλάζουν.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Κάθε άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί από λιστερίωση, ωστόσο δεν είναι τόσο επικίνδυνη για όσους έχουν υγιές ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτοί που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να αρρωστήσουν βαριά και διατρέχουν κίνδυνο θνησιμότητας, είναι οι έγκυες, τα αναπτυσσόμενα έμβρυα, τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, συνήθως από άλλη πάθηση, όπως ο καρκίνος, ή που λαμβάνουν συνταγογραφούμενα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι:

Πυρετός

Κρυάδες

Πονοκέφαλοι

Στομαχικές διαταραχές

Διάρροια

Ναυτία και εμετοί

Μυϊκοί πόνοι

Σύγχυση

Απώλεια ισορροπίας=

Σπασμοί (μυϊκές συσπάσεις που δεν μπορείτε να ελέγξετε).

Πώς θα προστατευτείτε από λιστερίωση

Για να αποφύγετε τη μόλυνση ακολουθήστε απλές οδηγίες για την ασφάλεια των τροφίμων: