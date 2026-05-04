Ο καιρός αλλάζει πρόσωπο μέσα σε λίγα 24ωρα, θυμίζοντάς μας πως ο Μάιος είναι ο μήνας των μεγάλων ανατροπών. Μετά το χειμωνιάτικο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, σύσωμοι οι μετεωρολόγοι συμφωνούν: ο υδράργυρος ετοιμάζεται για μια θεαματική στροφή 180 μοιρών, που θα μας φέρει αντιμέτωπους με συνθήκες πρώιμου καλοκαιριού.

Πότε αλλάζει ο καιρός

Μετά την πρόσκαιρη αστάθεια και τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ο καιρός βελτιώνεται αισθητά από τις αρχές της εβδομάδας με περισσότερη ηλιοφάνεια, εξασθένηση των ανέμων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Όσο θα πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας, η αίσθηση της άνοιξης θα γίνεται ολοένα πιο έντονη, ενώ δεν αποκλείεται σε αρκετές περιοχές να κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου.

Στο ίδιο μήκος κλίματος και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει πως το σκηνικό θα γίνει «άκρως καλοκαιρινό», καθώς θερμές αέριες μάζες από την Κεντρική Μεσόγειο αρχίζουν να επηρεάζουν τη χώρα, σβήνοντας οριστικά τις μνήμες από το ψυχρό τριήμερο που προηγήθηκε.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤnews, Όλγα Παπαβγούλη, η σημερινή ημέρα (Δευτέρα 4/5) χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να επανέρχεται στους 20-23°C.

Αν και το μεσημέρι θα υπάρξουν τοπικές νεφώσεις και ίσως κάποιες βροχές στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία, η τάση είναι ξεκάθαρα ανοδική.

Η εβδομάδα ξεκινά με τη θερμοκρασία να ανακάμπτει από σήμερα Δευτέρα (4/5), φτάνοντας τους 22-24°C στα ηπειρωτικά, ενώ σταδιακά οι άνεμοι εξασθενούν, ενώ όπως επισημαίνει ο Γιάννης Καλλιάνος την Τρίτη και την Τετάρτη η άνοδος θα συνεχιστεί σταθερά, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 26-28°C στα ηπειρωτικά και 22-25°C στα νησιά. Την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, φτάνοντας τους 28-30°C στα ηπειρωτικά και τους 24-27°C στα νησιωτικά τμήματα.

Γενικότερα η κορύφωση της ζέστης αναμένεται από την Πέμπτη και μετά. Το «κλειδί» της εξέλιξης βρίσκεται στη μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, σημειώνοντας πως το σενάριο για περαιτέρω άνοδο το Σαββατοκύριακο (9-10 Μαΐου) είναι ορατό, αν και απαιτείται παρακολούθηση για να «κλειδώσει».

Αφρικανική σκόνη ξανά;

Παράλληλα, η Όλγα Παπαβγούλη επισημαίνει πως από την Τετάρτη θα υπάρξει και μια ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Το «μονοπάτι» προς τους 30 βαθμούς – Πότε έρχονται

Παρά τις παροδικές νεφώσεις και τις πιθανές σποραδικές βροχές που αναφέρουν τόσο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης όσο και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28-30°C στα ηπειρωτικά την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου είναι το διάστημα της κορύφωσης. Το «θερμό κύμα» από την Αφρική αναμένεται να εκτοξεύσει τον υδράργυρο στους 30 βαθμούς ή και λίγο παραπάνω, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να βλέπει ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό.

Η εικόνα για την Αθήνα

Η πρωτεύουσα αφήνει πίσω της το τσουχτερό κρύο και μπαίνει σε τροχιά μίνι καύσωνα.

Για σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, προσφέροντας μια σχετική δροσιά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Μέρα με τη μέρα η ζέστη θα εντείνεται. Από τους 24-25 βαθμούς της Τετάρτης, η Αθήνα θα περάσει στους 28 την Πέμπτη, ενώ το Σαββατοκύριακο οι Αθηναίοι θα νιώσουν τις πρώτες πραγματικά καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

Ο Μάιος στην Αθήνα: Τι μας λένε τα νούμερα – Ανάρτηση Κολυδά

Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού για τον Μάιο στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παραθέτει στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

Θερμοκρασίες: Στην Αθήνα η μέση μέγιστη φτάνει τους 26,2°C, ενώ η ελάχιστη κυμαίνεται κοντά στους 14,2°C.

Στην Αθήνα η μέση μέγιστη φτάνει τους 26,2°C, ενώ η ελάχιστη κυμαίνεται κοντά στους 14,2°C. Βροχοπτώσεις: Ο Μάιος φέρνει κατά μέσο όρο 20,5mm βροχής, κατανεμημένα σε 5 ημέρες.

Ο Μάιος φέρνει κατά μέσο όρο 20,5mm βροχής, κατανεμημένα σε 5 ημέρες. Θάλασσα: Η μέση θερμοκρασία των υδάτων βρίσκεται στους 19 με 20°C.

Η μέση θερμοκρασία των υδάτων βρίσκεται στους 19 με 20°C. Ηλιοφάνεια & Υγρασία: Με τη διάρκεια της ημέρας στις 14 ώρες, αναμένουμε 9 ώρες ηλιοφάνειας ημερησίως. Η μέση υγρασία διαμορφώνεται στο 53,4%.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

Πρόγνωση για σήμερα Δευτέρα 04-05-2026

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 8 και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά έως 9 μποφόρ.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 και μέχρι το πρωί τοπικά έως 9 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 20 με 21 και τοπικά στα δυτικά τους 22 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά.

Στη Θράκη αρχικά αίθριος όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις που το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ, γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς έως 5 μποφόρ στα νότια.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, όπου νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι στις Κυκλάδες και το απόγευμα στην Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου νωρίς το πρωί στα νοτιότερα τμήματα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7, στα νότια 7 με 8 και πρόσκαιρα το πρωί έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός έως την Παρασκευή

Πρόγνωση για την Τρίτη 05-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά καθώς επίσης και στα ορεινά της Πελοπονήσσου και της δυτικής Στερεάς.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν και ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 21 με 23 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 06-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 07-05-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές και υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 08-05-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.